Áp lực từ nhóm Vingroup hạ nhiệt, dòng tiền sẽ tìm tới những cổ phiếu có nền tảng tốt và câu chuyện riêng

Tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận những biến động mạnh, đặc biệt trong hai phiên cuối tuần, khi VN-Index bất ngờ chịu áp lực giảm điểm lớn sau khi vừa chinh phục vùng 1.800 điểm. Dù vậy, nhìn tổng thể cả tuần, chỉ số vẫn tăng 25,49 điểm, tương đương 1,50% so với tuần trước và đóng cửa tại 1.729,80 điểm.

Theo ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc FIDT, bức tranh chung của thị trường trong ba phiên đầu tuần vẫn tương đối tích cực. Dòng tiền duy trì trạng thái chủ động, độ lan tỏa chưa xuất hiện tín hiệu xấu, phản ánh tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn ổn định. Tuy nhiên, trạng thái cân bằng này đã bị phá vỡ trong phiên thứ Năm, khi lực bán bất ngờ gia tăng mạnh trong đợt ATC, sau thông tin liên quan đến việc Vingroup dừng triển khai dự án đường sắt cao tốc được công bố.

Đây là điểm đáng chú ý, bởi câu chuyện hạ tầng từng được xem là một trong những yếu tố quan trọng, hỗ trợ cho nhịp tăng mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup xuyên suốt năm 2025. Khi kỳ vọng này bị điều chỉnh, phản ứng chốt lời và đảo vị thế đã diễn ra rất nhanh, kéo theo áp lực giảm điểm tiếp nối trong phiên thứ Sáu.

Dù vậy, điểm tích cực nằm ở chất lượng phản ứng của thị trường. Các cổ phiếu trong nhóm Vingroup đều thoát khỏi trạng thái giảm cực đoan về cuối phiên, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện và thị trường không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đồng thời, áp lực điều chỉnh không lan rộng ra toàn thị trường. Nhiều cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh ngay từ đầu phiên, phản ánh việc dòng tiền không rút ra khỏi thị trường, mà chủ yếu đang tái phân bổ và trở nên thận trọng hơn với những cổ phiếu nhạy cảm với thông tin.

Bước sang tuần mới, theo đánh giá của chuyên gia, thị trường nhiều khả năng vẫn giao dịch trong trạng thái nhạy cảm. Biến động ngắn hạn của chỉ số sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào luồng thông tin xoay quanh các cổ phiếu VIC, VHM, VRE và VPL. Tuy nhiên, dựa trên diễn biến phiên thứ Sáu, kịch bản có xác suất cao hơn là nhóm Vingroup sẽ bước vào giai đoạn dao động hẹp, thay vì tiếp tục giảm sâu.

Trong kịch bản này, nhóm cổ phiếu Vingroup có thể không còn đóng vai trò kéo chỉ số như giai đoạn trước, nhưng cũng khó trở thành tác nhân khiến VN-Index lùi sâu thêm, nếu không xuất hiện thêm các thông tin bất lợi mới. Khi áp lực từ nhóm vốn hóa lớn này hạ nhiệt, mặt bằng biến động của chỉ số được kỳ vọng sẽ ổn định hơn, qua đó tạo điều kiện để dòng tiền dịch chuyển sang những nhóm cổ phiếu khác có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện riêng.