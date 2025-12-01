CTCK đưa ra kịch bản bất ngờ về VN-Index trong năm 2026

Trong báo cáo năm 2026, Chứng khoán MBS cho rằng lãi suất là rủi ro chính đối với TTCK trong năm 2026.

Theo đó, nhóm phân tích dự báo lãi suất huy động 12 tháng có thể sẽ tiếp tục tăng thêm 50 điểm cơ bản trong năm 2026 do nới rộng chênh lệch cho vay và tiền gửi tại các NHTM. Nhu cầu vốn của nền kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 5 năm tới trong khi đó tiền gửi đang dịch chuyển sang các kênh đầu tư ít thanh khoản khác như vàng, USD, bất động sản làm tốc độ vòng quay vốn trong nền kinh tế chậm lại.

Bên cạnh đó, chênh lệch cấu trúc kỳ hạn huy động và cho vay. Hiện nay tỷ lệ tiền gửi kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng) vẫn đang chiếm tỷ lệ chủ đạo 80% tổng tiền gửi hệ thống, trong khi nhu cầu vốn trung và dài hạn cho kế hoạch đầu tư hạ tầng là rất lớn, dẫn đến áp lực thiếu hụt vốn dài trong hệ thống.

Nợ xấu vẫn đang duy trì ở mức cao, trong khi tỷ lệ bao phủ đang giảm cho thấy áp lực trích lập dự phòng của của NHTM tiếp tục tăng lên trong tương lai. Đây cũng là một yếu tố khiến lãi suất khó giảm trong thời gian tới.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến ngày 25/12/2025, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 15,8 lần, cao hơn khoảng 16% so với mức trung bình 3 năm gần đây (13,6 lần), nhưng vẫn thấp đáng kể so với vùng đỉnh 21,0 lần ghi nhận trong năm 2021. Theo đánh giá của MBS, bức tranh định giá hiện tại của thị trường đang có sự khác biệt rõ rệt so với các chu kỳ tăng trưởng trước đây.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có mức độ tập trung rất cao khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup (VIC, VHM, VRE) chiếm khoảng 21% tổng vốn hóa và đóng góp tới 67% số điểm tăng của VN-Index. Điều này cho thấy phần lớn đà đi lên của chỉ số trong thời gian qua đến từ một nhóm cổ phiếu dẫn dắt, thay vì sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Tuy nhiên, trong bất kỳ chu kỳ tăng giá bền vững nào cũng cần được xây dựng trên nền tảng tăng trưởng lợi nhuận thực chất và mặt bằng định giá hợp lý. Với mức định giá hiện tại của VIC vào khoảng 14,0 lần P/E và 9,0 lần P/B, nhiều lợi thế của doanh nghiệp đã phản ánh tương đối đầy đủ vào giá cổ phiếu. Trên cơ sở đó, MBS ước tính định giá của VN-Index nếu loại bỏ ảnh hưởng của cổ phiếu này.

Kết quả cho thấy, P/E hiện tại của VN-Index (loại trừ VIC) chỉ ở mức khoảng 13,5 lần, trong khi mức trung bình năm 2025 vào khoảng 12,2 lần. Điều này hàm ý rằng, nếu không tính đến tác động từ nhóm cổ phiếu Vingroup, đà tăng của VN-Index trong thời gian qua chủ yếu đến từ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết, thay vì sự mở rộng định giá (re-rating).

Trên nền tảng đó, vùng định giá mục tiêu là 12,5 – 13,0 lần P/E cho năm 2026. Với giả định lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng khoảng 16% – 17%, VN-Index được dự báo có thể đạt vùng 1.670 – 1.750 điểm vào cuối năm 2026.

Về diễn biến theo từng giai đoạn, MBS duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường trong nửa đầu năm 2026, nhờ hiệu ứng “tin tốt đầu năm” và khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng sau kỳ rà soát trung gian vào tháng 3. Trong kịch bản thuận lợi, VN-Index có thể hướng đến vùng 1.860 điểm trong nửa đầu năm.

Ngược lại, trong nửa cuối năm 2026, nhóm phân tích hạ kỳ vọng với luận điểm lãi suất thiết lập mặt bằng mới sẽ dần tác động đến thanh khoản của thị trường, bên cạnh đó dòng tiền sẽ phần nào dịch chuyển sang sản xuất kinh doanh. MBS dự báo VN-Index sẽ đạt ở mức 1.670 – 1.750 vào cuối năm 2026.