"Đón sóng" kết quả kinh doanh quý 4 , nhóm cổ phiếu nào kỳ vọng thu hút dòng tiền?

Bước sang giai đoạn sau Tết Dương lịch, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố. Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc FIDT, nhà đầu tư nên tập trung vào ba biến số chính có khả năng chi phối diễn biến thị trường trong các tuần đầu năm.

Yếu tố đầu tiên là phản ứng của nhóm cổ phiếu Vingroup , đặc biệt là VIC. Khoảng 3,9 tỷ cổ phiếu VIC phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 31/12/2025. Đây là sự kiện có tác động lớn tới cung – cầu cũng như tâm lý thị trường. Trong bối cảnh thông tin xoay quanh nhóm cổ phiếu này đang khá nhiễu, biến động của VIC có thể tiếp tục chi phối chỉ số. Nếu lượng cung được thị trường hấp thụ ổn định, tác động sẽ mang tính ngắn hạn. Ngược lại, nếu áp lực bán kéo dài hoặc xuất hiện thêm thông tin bất lợi mới, thị trường có thể rung lắc mạnh hơn.

Yếu tố thứ hai là hành động của các quỹ lớn và nhịp tái cơ cấu danh mục đầu năm . Sau giai đoạn chốt sổ cuối năm, các quỹ đầu tư và khối tự doanh thường điều chỉnh tỷ trọng theo chiến lược cho năm mới. Do dòng tiền tổ chức có quy mô lớn, các động thái này có thể tạo ra biến động đáng kể, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã trong rổ chỉ số. Dù mang tính kỹ thuật nhiều hơn, nhưng những biến động này vẫn ảnh hưởng mạnh tới chỉ số và tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Yếu tố thứ ba là thông tin kết quả kinh doanh quý IV . Khi các yếu tố kỹ thuật dần lắng xuống, thị trường sẽ quay trở lại với câu chuyện lợi nhuận. Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và triển vọng năm 2026 rõ ràng sẽ thu hút dòng tiền. Ngược lại, các doanh nghiệp có kết quả kém tích cực hoặc thiếu động lực tăng trưởng có thể đối mặt với áp lực tái định giá. Vì vậy, thị trường nhiều khả năng sẽ phân hóa mạnh hơn trong những tuần đầu năm.

Theo ông Huy, thời điểm hiện tại khi mặt bằng giá không còn bị đẩy lên quá nhanh, nhà đầu tư có thời gian sàng lọc doanh nghiệp, tích lũy dần các cổ phiếu có nền tảng tốt và câu chuyện rõ cho năm 2026, thay vì chạy theo nhịp tăng ngắn hạn.

Mùa BCTC quý 4 lợi nhuận có thể tăng trưởng chậm lại so với quý trước

Đánh giá về mùa báo cáo tài chính quý 4 sắp tới, ông Huy cho biết tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong quý 3 ghi nhận mức rất tích cực, khoảng 40% so với cùng kỳ, phản ánh sự cải thiện đồng thời của nhiều nhóm ngành cũng như hiệu ứng nền thấp của năm 2024. Tuy nhiên, sang quý 4 thì đà tăng này có khả năng chậm lại.

Nguyên nhân chính đến từ nhóm ngân hàng – trụ cột lợi nhuận của thị trường – khi tăng trưởng có thể thấp hơn do áp lực chi phí vốn cuối năm. Giai đoạn này thường căng thẳng về thanh khoản, khiến lãi suất huy động có xu hướng nhích lên trong tháng 12, qua đó gây sức ép lên biên lợi nhuận (NIM). Bên cạnh đó, mặt bằng lợi nhuận quý IV/2024 tương đối cao cũng tạo ra hiệu ứng so sánh bất lợi. Vì vậy, dù lợi nhuận tuyệt đối của nhiều ngân hàng vẫn ổn định, tăng trưởng theo năm có thể không quá nổi bật.

Với nhóm công ty chứng khoán, áp lực lên lợi nhuận có thể rõ hơn trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm đáng kể, từ khoảng 30–40 nghìn tỷ đồng mỗi phiên trong quý III xuống còn 20–22 nghìn tỷ đồng mỗi phiên trong quý IV. Khi thanh khoản yếu đi, hoạt động môi giới và cho vay margin kém sôi động, đồng thời hiệu suất của nhiều cổ phiếu trong danh mục tự doanh không tích cực, qua đó ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản được đánh giá có triển vọng tích cực hơn mặt bằng chung. Năm 2025 là giai đoạn nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết đẩy mạnh mở bán và ra hàng. Cuối năm cũng là thời điểm ghi nhận doanh số và bàn giao tại một số dự án, tạo cơ sở để nhóm này ghi nhận kết quả kinh doanh quý 4 tương đối khả quan.

Nhóm vật liệu xây dựng , bao gồm thép và đá, được đánh giá vẫn duy trì đà tăng trưởng. Chu kỳ của nhóm này được cho là chưa kết thúc, trong bối cảnh nhu cầu xây dựng duy trì ở mức cao, cùng với khả năng cải thiện về giá bán và sản lượng.

Với các nhóm ngành còn lại, triển vọng sẽ phân hóa theo từng ngành và từng doanh nghiệp. Thị trường sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng lợi nhuận, biên lợi nhuận, dòng tiền và triển vọng năm 2026, thay vì chỉ nhìn vào con số tăng trưởng. Do đó, mùa báo cáo tài chính quý 4 có thể không tạo ra một nhịp tăng đồng loạt cho toàn thị trường, nhưng sẽ đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng, thúc đẩy sự phân hóa và định hình xu hướng trong giai đoạn đầu năm 2026.