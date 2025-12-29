Lãnh đạo CIC Group muốn ‘xả hàng’ 2,3 triệu cổ phiếu CKG

Ông Trần Thọ Thắng- Thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn CIC (CIC Group, MCK: CKG, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, ông Thắng vừa đăng ký bán ra 2,3 triệu cổ phiếu CKG với mục đích nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 31/12/2025 đến ngày 29/1/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Thắng sẽ giảm sở hữu cổ phiếu CKG từ gần 12,2 triệu cổ phiếu xuống còn gần 9,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,531% xuống còn 6,109% vốn tại CIC Group.

Việc ông Thắng đăng ký bán ra cổ phiếu CKG diễn ra không lâu sau khi sau khi vị lãnh đạo kỳ cựu này rời khỏi vai trò Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật của CIC Group kể từ ngày 10/12/2025.

Theo thông báo của CIC Group, sau hơn 30 năm gắn bó và dẫn dắt doanh nghiệp, ông Trần Thọ Thắng đã bày tỏ nguyện vọng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, nhằm tạo điều kiện cho thế hệ lãnh đạo kế thừa tiếp tục phát huy các giá trị và định hướng chiến lược của CIC Group.

Ở chiều ngược lại, CIC Group bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật của CIC Group kể từ ngày 10/12/2025.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, CIC Group mang về doanh thu thuần hơn 427,2 tỷ đồng, giảm 49,7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 61,2 tỷ đồng, giảm 22,2%.

Năm 2025, CIC Group lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 130,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, CIC Group đã hoàn thành được 47% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của CIC Group tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức gần 5.024,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 3.434,7 tỷ đồng, chiếm 68,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 556,2 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.013,2 tỷ đồng, giảm 14,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 1.749,8 tỷ đồng, chiếm 58,1% tổng nợ.



