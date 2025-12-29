Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VPBankS dừng phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025

29-12-2025 - 09:27 AM | Thị trường chứng khoán

VPBankS chưa triển khai thực hiện phương án phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025 do không phát sinh nhu cầu huy động vốn ở thời điểm hiện tại.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết về việc dừng, chưa triển khai thực hiện phương án phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025.

VPBankS cho biết, sai khi IPO năng lực vốn của công ty đã được củng cố vững chắc, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Trên cơ sở đó, HĐQT công ty quyết định chưa triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2025 do không phát sinh nhu cầu huy động vốn ở thời điểm hiện tại.

VPBankS sẽ xem xét phát hành trái phiếu trong năm 2026 hoặc thời điểm phù hợp khác, căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế và điều kiện thị trường. Công ty cam kết thực hiện quản trị vốn thận trọng, hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển và lợi ích của cổ đông.

Trước đó, tại Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐQT ngày 18/9/2025, VPBankS phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Số lượng đợt chào bán tối đa là 5 đợt. Khối lượng chào bán từng đợt tối thiểu là 500 tỷ đồng. Thời điểm chào bán từng đợt dự kiến quý III-IV/2025. Thời gian phân phối trái phiếu từng đợt tối đa 30 ngày.

Trái phiếu kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất cố định tối đa không quá 8%/năm, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn trái phiếu.

Sau đó đến tháng 11/2025, VPBankS công bố quyết định của Tổng Giám đốc về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 theo Nghị quyết của HĐQT số 87/2025/NQ-HĐQT.

Theo đó, VPBankS dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu mã VPX32501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến phát hành trong tháng 11/2025. Lãi suất danh nghĩa dự kiến là lãi suất cố định 7,5% áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được dùng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành.

Trong diễn biến khác, VPBankS mới đây có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQ thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Hữu Điền. Ông Vũ Hữu Điền được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Với việc thay đổi nhân sự này, HĐQT VPBankS sẽ có 4 thành viên, bao gồm Chủ tịch Hồ Thúy Ngà, Phó Chủ tịch Vũ Hữu Điền, ông Nguyễn Lương Tân và thành viên độc lập là ông Nguyễn Quang Trung.

Người được bổ nhiệm làm tân Tổng giám đốc là ông Nhâm Hà Hải sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính, Đại học Paris Dauphine và Trường Kinh doanh ESCP-EAP. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Chứng khoán An Bình (ABS), Ngân hàng Techcombank (TCB), Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Quỹ Techcom (Techcom Capital).

