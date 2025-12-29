Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ đông Chứng khoán An Bình chốt 2 phương án tăng vốn

29-12-2025 - 09:26 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ đông Chứng khoán An Bình thông qua 2 phương án phát hành tổng cộng 207,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vượt 3.000 tỷ đồng.

Với 28 phiếu đại diện cho 85,59 triệu cổ phần chiếm 84,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS, mã: ABW, sàn UPCoM) đã thông qua 2 phương án tăng vốn điều lệ.

Thứ nhất, ABS dự kiến chào bán 202,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ chào bán 1:2, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 02 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 2.023 tỷ đồng. Trong đó, ABS dự kiến dùng 1.500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và 523 tỷ đồng còn lại dùng để cho vay margin. Thời gian giải ngân từ quý II/2026 đến hết năm 2026.

Cổ đông Chứng khoán An Bình chốt 2 phương án tăng vốn - Ảnh 1.

Nguồn: ABS

Thứ hai, Chứng khoán An Bình muốn phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Dự kiến thực hiện trong quý II/2026, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với 50 tỷ đồng dự kiến thu về, ABS sẽ dùng bổ sung cho vay margin, giải ngân từ quý II/2026 đến hết năm 2026.

Nếu hoàn tất cả 2 phương án phát hành nêu trên, Chứng khoán An Bình sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.011,5 tỷ đồng lên mức 3.084,5 tỷ đồng.

Chứng khoán An Bình được thành lập từ năm 2006. Cơ cấu cổ đông ghi nhận Tập đoàn Geleximco – CTCP nắm giữ 45,85% vốn công ty (tính đến ngày 30/9/2025).

Trong quý III/2025, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 59% so với cùng kỳ năm trước lên gần 141 tỷ đồng. Chi phí hoạt động ghi nhận tăng 72%. Kết quả, ABS lãi sau thuế hơn 46 tỷ đồng tăng mạnh 72% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt gần 341 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ, lần lượt tăng trưởng 26% và 27% so với cùng kỳ.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

