Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch và Tổng giám đốc Chứng khoán DSC được đề cử vào HĐQT một công ty dược

29-12-2025 - 09:26 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT và ông Bạch Quốc Vinh - Tổng giám đốc Chứng khoán DSC được đề cử vào HĐQT Vidipha.

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã: VDP, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu bổ sung cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 8/1/2026 tại trụ sở chính ở TP.HCM.

Đại hội lần này sẽ xem xét đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT là bà Kiều Thị Minh Hồng và ông Nguyễn Trần Hiếu, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên HĐQT thay thế.

Theo tài liệu công bố, hai ứng viên được đề cử vào HĐQT Vidipha là ông Nguyễn Đức Anh và ông Bạch Quốc Vinh. Hai nhân sự này do nhóm cổ đông CTCP Chứng khoán DSC (mã: DSC, sàn HoSE) và ông Trịnh Quang Nghĩa đề cử, hiện nắm giữ tổng cộng 26% vốn điều lệ Vidipha.

Trong đó, ông Nguyễn Đức Anh sinh năm 1995, có trình độ cử nhân khoa học kinh tế. Ông Đức Anh hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Thành Công Motor Việt Nam (thành viên Tập đoàn Thành Công); Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán DSC từ đầu năm 2021 đến nay.

Chủ tịch và Tổng giám đốc Chứng khoán DSC được đề cử vào HĐQT một công ty dược - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DSC

Ông Bạch Quốc Vinh sinh năm 1975, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông gia nhập Chứng khoán DSC từ năm 2022 và hiện giữ chức Tổng giám đốc. Trước đó, ông Vinh có 14 năm công tác tại CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC).

Nhóm Chứng khoán DSC và ông Trịnh Quang Nghĩa đề cử nhân sự sau hơn 1 tháng trở thành cổ đông lớn của Vidipha.

Cụ thể, ngày 8/10/2025, Chứng khoán DSC mua vào 3,3 triệu cổ phiếu VDP, nâng sở hữu từ 1,087 triệu đơn vị (4,92%) lên 4,366 triệu đơn vị, tương đương 19,77% vốn điều lệ. Qua đó, DSC trở thành cổ đông lớn nhất của Vidipha.

Tiếp đến, ngày 19/11/2025, ông Trịnh Quang Nghĩa mua vào 1,376 triệu cổ phiếu VDP, tương ứng 6,23% vốn điều lệ. Trước giao dịch này, ông không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VDP nào.

Cũng tại đại hội lần này, HĐQT Vidipha còn trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 220,8 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng.

Vidipha dự kiến chào bán 9,94 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 100:45, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 45 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng.

Thời điểm thực hiện trong năm 2026. Với số tiền 99,3 tỷ đồng dự kiến thu về, VDP dùng để đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK đưa ra kịch bản bất ngờ về VN-Index trong năm 2026

CTCK đưa ra kịch bản bất ngờ về VN-Index trong năm 2026 Nổi bật

Góc nhìn chuyên gia: Không loại trừ khả năng VN-Index có thêm nhịp rũ hàng, "săn" cơ hội tại nhóm cổ phiếu đón sóng KQKD quý 4

Góc nhìn chuyên gia: Không loại trừ khả năng VN-Index có thêm nhịp rũ hàng, "săn" cơ hội tại nhóm cổ phiếu đón sóng KQKD quý 4 Nổi bật

Âu Lạc của nữ đại gia Ngô Thu Thúy sắp 'chào sàn'

Âu Lạc của nữ đại gia Ngô Thu Thúy sắp 'chào sàn'

09:25 , 29/12/2025
Lãnh đạo CIC Group muốn ‘xả hàng’ 2,3 triệu cổ phiếu CKG

Lãnh đạo CIC Group muốn ‘xả hàng’ 2,3 triệu cổ phiếu CKG

06:13 , 29/12/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/12/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/12/2025

05:00 , 29/12/2025
Áp lực từ nhóm Vingroup hạ nhiệt, dòng tiền sẽ tìm tới những cổ phiếu có nền tảng tốt và câu chuyện riêng

Áp lực từ nhóm Vingroup hạ nhiệt, dòng tiền sẽ tìm tới những cổ phiếu có nền tảng tốt và câu chuyện riêng

00:07 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên