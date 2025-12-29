CIENCO 1 bị phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin phải công bố

Ngày 24/12/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 540/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần (CIENCO 1). Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Số 623 đường La Thành, P.Giảng Võ, TP.Hà Nội).

Cụ thể, CIENCO 1 bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 06 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 06 tháng đầu năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, năm 2025); quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, CIENCO 1 được thành lập năm 1964 và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như xây dựng các công trình giao thông; xây dựng công nghiệp, dân dụng, … Nhiều công trình tiêu biểu do CIENCO1 thực hiện có thể kể đến cầu Rạch Miễu, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Vĩnh Tuy, cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, cầu Giẽ - Ninh Bình, hệ thống cầu đường sắt Hà Nội - TPHCM, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, …

Giai đoạn từ năm 2022 trở về trước, CIENCO 1 được biết đến là một trong những “ông lớn” xây dựng ở nước ta, với tổng tài sản doanh nghiệp hơn 3.000 tỷ đồng, doanh thu hàng năm đạt vài trăm tỷ đồng và liên tục báo lãi sau thuế hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi “chóng mặt” khi vào năm 2023, loạt lãnh đạo của “ông lớn” xây dựng này bị truy tố với cáo buộc để xảy ra sai phạm khi cổ phần hóa công ty, gây thất thoát hơn 239 tỷ đồng.