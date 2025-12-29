Vinachem muốn bán ra hơn 2 triệu cổ phần tại Vinachimex

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất (Vinachimex) do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sở hữu.

HNX đề nghị công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về HNX chậm nhất đến 16h ngày 29/12/2025.

Cũng theo thông báo này, Vinachem dự kiến bán đấu giá hơn 2 triệu cổ phần của Vinachimex với giá khởi điểm 36.300 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong nước theo quy định. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào 9h ngày 28/1/2026 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Về Vinachimex, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất, được thành lập ngày 4/11/1969.

Ngày 29/03/2010, HĐQT Vinachem đã quyết định chuyển mô hình hoạt động thành Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất. Đến ngày 20/08/2012, HĐTV Vinachem ban hành quyết định số 244/QĐ-HCVN về việc cổ phần hóa Vinachimex.

Vinachimex hoạt động trong ngành hóa chất, với chức năng chính là kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, hóa chất, các loại máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành hóa chất.

Trong một diễn biến khác, Vinachem đã có thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Sorbitol Pháp - Việt (Sorbitol Pháp – Việt) theo Thông báo số 1876/SGDHCM-NY ngày 23/12/2025 của HSX.

Theo đó, ngày 25/12/2025, Vinachem đã hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 7,1 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền theo quy định. Tổng giá trị cổ phần thực tế bán được là gần 101,2 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Vinachem không còn nắm giữ cổ phần nào tại Sorbitol Pháp - Việt.



