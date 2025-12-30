Vietjet huy động lô trái phiếu thứ 7 trong năm 2025

Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet, MCK: VJC) vừa có công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Cụ thể, ngày 26/12/2025, Vietjet đã phát hành lô trái phiếu thứ 7 kể từ đầu năm 2025 đến nay (theo công bố trên HNX) với mã VJC12507, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn vào ngày 26/12/2030.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 18-25/12/2025, VietJet đã hoàn tất phát hành 10.000 trái phiếu mã VJC12506, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành, dự kiến đáo hạn ngày 15/12/2030.

Ở chiều ngược lại, trong khoảng thời gian từ 8-23/10/2025, Vietjet đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VJCH2429002. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 60 tháng, thời điểm đáo hạn theo lịch dự kiến ban đầu vào ngày 30/9/2029.

Như vậy, Vietjet đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu VJCH2429002 chỉ sau hơn 1 năm phát hành.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 80-25/VJC-HĐQT-NQ ngày 16/12/2025 về việc thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP Victoria Aviation Academy.

Cụ thể, Vietjet dự kiến góp vốn vào Victoria Aviation Academy với tỷ lệ là 95%, tương đương 285 tỷ đồng.

HĐQT ủy quyền cho người đại diện phần vốn, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan hoàn tất việc xây dựng, tổ chức bộ máy và thủ tục pháp lý của Công ty CP Victoria Academy, đồng thời triển khai hoạt động kinh doanh kể từ ngày 1/1/2026.

Người đại diện phần vốn cũng được ủy quyền thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản liên quan đến Học viện Hàng không (VJAA) từ Vietjet sang Công ty CP Victoria Aviation Academy và xin chuyển Giấy phép ATO từ VJAA sang Công ty CP Victoria Aviation Academy.