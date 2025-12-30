Nhóm cổ phiếu ngân hàng UPCoM lên kế hoạch chuyển sàn HoSE từ 2026

Từ năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến ghi nhận diễn biến mới khi một số cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch trên UPCoM triển khai kế hoạch chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Các mã KLB, VBB và BVB đã xác định lộ trình cụ thể cho quá trình chuyển sàn này.

Cổ phiếu KLB hiện đang giao dịch ở vùng giá 16.500 đồng/ cổ phiếu.

Trong đó, KienlongBank (KLB) là trường hợp có tiến độ rõ ràng nhất. Ngày 06/01/2026 được xác định là phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu KLB trên UPCoM, khép lại hơn 8 năm hiện diện tại sàn này.

Sau thời điểm trên, toàn bộ hơn 578 triệu cổ phiếu đang lưu hành sẽ được chuyển sang niêm yết tại HoSE. Hiện vốn hóa của KienlongBank đạt trên 9.485 tỷ đồng, với thị giá quanh mức 16.400 đồng/cổ phần, tăng hơn 40% so với cuối năm 2024.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm 2025 đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch năm. Tổng tài sản ở mức 97.716 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được duy trì 1,93%.

Trong năm 2025, BVB đã có thời điểm chạm 17.700 đồng/ cổ phiếu.

Với Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) , kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2026 được xây dựng song song với phương án tăng vốn điều lệ thêm 3.504 tỷ đồng, qua đó nâng quy mô vốn lên gần 10.000 tỷ đồng. Theo dự kiến, ngân hàng sẽ thực hiện phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và khoảng 30 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Tính đến cuối tháng 10/2025, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 506 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm. Tổng tài sản ước đạt 127.477 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cuối năm trước. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu dài hạn giai đoạn 2026–2030 với quy mô tổng tài sản có thể đạt tối đa 296.000 tỷ đồng.

Thị giá VBB kết phiên 29/12 đang có giá 10.300 đồng/cổ phiếu.

Cùng xu hướng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) đã thông qua phương án đưa cổ phiếu VBB lên HoSE. Theo kế hoạch, hơn 1,07 tỷ cổ phần sẽ hoàn tất chuyển sàn chậm nhất trong quý 1/2026. Với thị giá khoảng 10.300 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của VietBank hiện vào khoảng 11.092 tỷ đồng.

Báo cáo 9 tháng năm 2025 cho thấy lợi nhuận trước thuế đạt 866 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tăng 16% so với đầu năm, đạt 188.133 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,75% xuống 2,69%.

Việc chuyển sang niêm yết trên HoSE được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho các ngân hàng trong việc huy động vốn, cải thiện thanh khoản cổ phiếu và nâng cao mức độ minh bạch thông tin, qua đó đáp ứng các chuẩn mực cao hơn của thị trường chứng khoán tập trung.