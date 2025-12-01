30 cổ phiếu Việt Nam sáng cửa vào rổ chỉ số FTSE sau nâng hạng

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) nhận định đà tăng tốc của sản xuất, đầu tư hạ tầng mạnh mẽ cùng sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản sẽ tiếp tục lan tỏa tích cực tới lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết.

Theo đó, lợi nhuận toàn thị trường được dự báo tăng lần lượt 17,3% trong năm 2026 và 15,5% trong năm 2027. Tuy nhiên, MBS cũng lưu ý chi phí tài chính nhiều khả năng gia tăng khi lãi suất thiết lập mặt bằng mới, khiến các doanh nghiệp có trạng thái “tiền mặt ròng” được đánh giá sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn.

Xét theo nhóm ngành, vật liệu xây dựng được dự báo dẫn đầu tăng trưởng với mức tăng lợi nhuận 35% năm 2026 và 22% năm 2027, chủ yếu nhờ đóng góp của HPG khi nhà máy Dung Quất 2 đi vào vận hành. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thép như HSG, NKG đã bắt đầu tái cơ cấu thị trường xuất khẩu và dịch chuyển sang thị trường nội địa, giúp lợi nhuận từng bước phục hồi trong bối cảnh giá bán và sản lượng thép được kỳ vọng cải thiện nhờ nhu cầu xây dựng hạ tầng và dân dụng gia tăng.

Ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận 21% trong năm 2026, cao hơn năm 2025, nhờ ba ngân hàng lớn gồm VCB, CTG và BID đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và duy trì mức tăng lợi nhuận hai chữ số. Tín dụng toàn ngành dự kiến tăng khoảng 20%, trong khi biên lãi ròng (NIM) có xu hướng đi ngang.

Với nhóm bán lẻ, lợi nhuận được dự báo tăng ổn định 19,5%, chủ yếu nhờ sự phục hồi của tiêu dùng thiết yếu. MBS cho rằng sản xuất và đầu tư công tăng tốc sẽ thúc đẩy việc làm trong các lĩnh vực thâm dụng lao động, cùng với các chính sách tài khóa hỗ trợ như kéo dài giảm thuế VAT 8% đến năm 2026, giảm học phí và nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Sau mức tăng trưởng mạnh khoảng 30% trong năm 2025, lợi nhuận ngành dầu khí được dự báo chậm lại còn 18,7% trong năm 2026, với đóng góp lớn từ BSR (+45% so với cùng kỳ) và PVD (+23%). Giá dầu được kỳ vọng ổn định, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện biên lợi nhuận gộp. Ngoài ra, các chính sách như Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng và đề xuất cơ chế tài chính đặc thù cho PVN đang được xây dựng được xem là động lực hỗ trợ dài hạn cho ngành.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành có thể ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 thấp hơn so với nền cao của năm 2025, gồm dịch vụ tài chính (+15,6%), vận tải (+11,3%), xuất khẩu (+10,8%), xây dựng (+10,1%), bất động sản dân cư (+9,3%), hàng không (+3,9%), trong khi bất động sản khu công nghiệp được dự báo giảm 8,8%.

MBS nhấn mạnh mặt bằng lãi suất cao hơn trong năm 2026 sẽ là yếu tố bất lợi đối với lợi nhuận của các doanh nghiệp, đặc biệt ở những lĩnh vực thâm dụng vốn như bất động sản, năng lượng và xây dựng.

Về dòng vốn ngoại, MBS ước tính khoảng 500 triệu USD từ các quỹ ETF thụ động có thể được phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam trong thời gian tới, trong khi dòng vốn chủ động vẫn chưa có cơ sở dự báo rõ ràng.

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn của bộ chỉ số FTSE Global All-Cap như quy mô vốn hóa, tỷ lệ free-float, room ngoại và thanh khoản, MBS đã mô phỏng danh mục cổ phiếu có khả năng được đưa vào chỉ số này trong kỳ rà soát dự kiến vào tháng 9/2026.

So với danh mục mẫu FTSE công bố trong báo cáo tháng 11/2025, các cổ phiếu FPT, CII và GEE là những điểm khác biệt đáng chú ý. MBS lưu ý sự khác biệt chủ yếu đến từ việc FTSE sử dụng dữ liệu chốt tại ngày 31/12/2024, do đó danh mục chính thức vẫn có thể thay đổi khi thời điểm chốt dữ liệu được cập nhật.