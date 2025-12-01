"Đối thủ" khu du lịch của bà Nguyễn Phương Hằng công bố giao dịch với loạt đối tác

CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã: DSN) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026.

Cụ thể, có 5 đối tác được chấp thuận giao dịch với DSN bao gồm CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ; CTCP Sacom Tuyền Lâm; CTCP Sài Gòn Đà Lạt; CTCP Du lịch Sài Gòn Đông Hà và CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI).

Nội dung giao dịch gồm các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tài sản; các giao dịch, các giao dịch hợp tác đầu tư; các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng dịch vụ tư vấn: CBTT trên TTCK, tư vấn giao dịch chứng khoán,....

Ở một diễn biến liên quan, ngày 14/1 tới đây, DSN sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 24%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.400 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/2/2025.

Như vậy, với khoảng 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công viên nước Đầm Sen sẽ cần chi gần 29 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Được biết, Công viên nước Đầm Sen là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao bằng tiền mặt, đều đặn hàng năm hàng chục % trên sàn chứng khoán. Lần gần đây nhất, tháng 3/2025, công ty đã chốt danh sách cổ đông để trả nốt cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền tỷ lệ 16%, nâng tổng tỷ lệ chi trả năm 2024 lên 40%.

Về tình hình kinh doanh, kết quả ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2025 không mấy khởi sắc. Cụ thể, doanh thu thuần của DSN đạt gần 166 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 63 tỷ đồng, giảm mạnh gần 26% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nguyên nhân sụt giảm đến từ yếu tố thị trường: sức mua yếu do kinh tế khó khăn. Dù vậy, thách thức lớn hơn đến từ sự cạnh tranh khốc liệt của các tổ hợp giải trí mới, đặc biệt là các khu du lịch quy mô lớn ở TP.HCM và lân cận như: Suối Tiên, Sơn Tiên, Vinhomes Grand Park và đặc biệt là Đại Nam tại Bình Dương.

Theo tìm hiểu, khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Từ khi mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Điều này khiến các đơn vị vận hành công viên giải trí lâu đời như Đầm Sen bị thu hẹp biên thị phần, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của DSN ghi nhận gần 401 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với hồi đầu năm, doanh nghiệp không vay nợ tài chính. Ngoài ra, Công viên nước Đầm Sen còn hơn 216 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu DSN chốt phiên giao dịch 29/12 ở mốc 44.700 đồng/cp, giảm 15% so với hồi đầu năm.﻿