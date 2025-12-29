HOSE chính thức có Quyền Chủ tịch và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/1/2026

Ngày 29/12/2025, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định nhân sự của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị có sự tham dự của bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Lương Hải Sinh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); ông Lê Xuân Hải – Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); ông Nguyễn Anh Phong – Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; đại diện Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công An; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán và toàn thể người lao động Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với ông Trịnh Sơn Hồng - Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; Quyết định số 74/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với ông Đậu Khắc Trình – Trưởng Ban Kiểm soát, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.

Các Lãnh đạo trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Tại Hội nghị, ông Lương Hải Sinh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và ông Lê Xuân Hải – Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đơn vị nhận nhiệm vụ ở vị trí công tác mới. Với kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản, năng lực và kinh nghiệm công tác, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí trên cương vị mới sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của đơn vị, phát huy thế mạnh, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau đưa Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại Hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo được giao nhiệm vụ mới, ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.