Người thân thành viên HĐQT VIB chuyển nhượng hàng triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố kết quả giao dịch của người liên quan đến ông Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT.



Cụ thể, ông Đỗ Xuân Thụ, cha đẻ của ông Đỗ Xuân Hoàng đã bán 8,39 triệu trong tổng số 10 triệu cổ phiếu VIB đăng ký trong thời gian từ 26/11 đến 25/12/2025 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận qua sàn.

Sau giao dịch trên, ông Đỗ Xuân Thụ giảm sở hữu từ 42,48 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,24%) xuống còn 34,08 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1%). Lý do không hoàn tất giao dịch là điều kiện thị trường không phù hợp.

Trong cùng thời gian trên, bà Đỗ Xuân Hà, em gái ông Đỗ Xuân Hoàng mua vào 3 triệu trong tổng số 10 triệu cổ phiếu VIB với phương thức tương tự. Lý do không hoàn tất giao dịch là điều kiện thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, bà Đỗ Xuân Hà nâng sở hữu từ 7,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,21%) lên mức 10,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,3%).

Ông Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT VIB

Được biết, Thành viên HĐQT Đỗ Xuân Hoàng đang sở hữu 167,46 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% vốn VIB. Ngoài ra, 3 người con của ông Đỗ Xuân Hoàng cũng sở hữu hàng chục triệu cổ phiếu VIB.

Cụ thể, tính đến 30/6/2025, 2 con trai là Đỗ Xuân Việt và Đỗ Xuân Sơn, mỗi người sở hữu 37,9 triệu cổ phiếu VIB (tỷ lệ 1,27%); con gái Đỗ Thu Giang nắm 8,26 triệu cổ phiếu VIB (tỷ lệ 0,27%).

Tính chung gia đình ông Đỗ Xuân Hoàng đang sở hữu khoảng 9,1% vốn điều lệ VIB.

Được biết, ông Đỗ Xuân Hoàng sinh năm 1968. Ông tốt nghiệp đại học năm 1991 tại Liên Xô cũ, trở thành Tiến sỹ Kinh tế Viện Hàn lâm Khoa học Nga năm 1998.

Ông Hoàng là thành viên HĐQT VIB liên tục từ năm 2005 đến nay. Trong đó, năm 2007 ông giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo giới thiệu từ VIB, ông Hoàng cũng là Tổng Giám đốc Công ty Mareven Food Central, liên doanh Việt – Nhật, một trong các công ty đầu tư vào lĩnh vực FMCG hàng đầu tại Liên bang Nga và khu vực CIS.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông còn tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ và xây dựng cộng đồng, là thành viên sáng lập và Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga.