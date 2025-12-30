Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng Trường Bạc Tỷ mùa 2 kết thúc: Hiệu suất cao nhất hơn 60%, nhiều nhà đầu tư lãi hàng tỷ đồng chỉ sau 6 tuần

30-12-2025 - 10:00 AM | Thị trường chứng khoán

Sau hơn một tháng tranh tài sôi động, cuộc thi đầu tư Chứng Trường Bạc Tỷ do Chứng khoán Pinetree phối hợp cùng CafeF tổ chức đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý trên thị trường. Với hàng nghìn tài khoản tham gia, cuộc thi ghi nhận nhiều màn bứt phá ấn tượng trong bối cảnh thị trường cuối năm biến động mạnh.

Theo bảng xếp hạng tổng hợp được công bố trên website chính thức của chương trình, cả hai giải Cơ sở và Phái sinh đều ghi nhận những mức hiệu suất nổi bật. Dù đây mới là kết quả sơ bộ (chưa loại trừ các tài khoản không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo thể lệ), bảng xếp hạng đã phần nào phản ánh bản lĩnh và chiến lược của các nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường "xanh vỏ, đỏ lòng".

Ở giải Cơ sở, nhà đầu tư dẫn đầu đạt mức hiệu suất hơn 36% cùng với mức lãi hơn 1 tỷ đồng chỉ sau 6 tuần giao dịch. Nhà đầu tư này thuộc bảng Cá Voi – bảng của những nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng (NAV) từ 1 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, hai bảng Cá Koi (NAV từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng) và Cá Chép (NAV dưới 100 triệu đồng) cũng ghi nhận hiệu suất cao nhất lần lượt đạt 32% và 28%. Đáng chú ý, theo Ban tổ chức, hiệu suất cao nhất từng được ghi nhận trong suốt mùa giải lên tới hơn 60%.

Chứng Trường Bạc Tỷ mùa 2 kết thúc: Hiệu suất cao nhất hơn 60%, nhiều nhà đầu tư lãi hàng tỷ đồng chỉ sau 6 tuần- Ảnh 1.

Giải Cơ sở ghi nhận hiệu suất cao trong bối cảnh thị trường biến động

Không chỉ sôi động ở mảng cơ sở, giải Phái sinh cũng ghi nhận nhiều thành tích nổi bật. Tính đến thời điểm kết thúc cuộc thi, mức lãi ròng cao nhất của một thí sinh đạt hơn 330 triệu đồng, trong khi tỷ lệ lệnh lãi tối đa của một thí sinh khác lên tới 81% – con số gây ấn tượng mạnh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Ban tổ chức cho biết, kết quả chính thức của Chứng Trường Bạc Tỷ mùa 2 sẽ được công bố trong tháng 01/2026, sau khi hoàn tất quá trình rà soát dữ liệu.

Là đơn vị đồng tổ chức, Chứng khoán Pinetree hiện được biết đến với chính sách miễn phí giao dịch trọn đời cho toàn bộ khách hàng, cùng mức lãi vay margin không vượt quá 9,9%/năm và không kèm điều kiện. Chính sách này được cam kết duy trì lâu dài nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trải nghiệm giao dịch 0 phí trọn đời với Pinetree tại đây

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Sự kiện: Chứng Trường Bạc Tỷ

