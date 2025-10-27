Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

“Chứng Trường Bạc Tỷ” mùa 2 – Đấu trường đầu tư đỉnh cao với tổng giải thưởng 500 triệu đồng

27-10-2025 - 08:00 AM | Thị trường chứng khoán

Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên với hơn 7.000 nhà đầu tư tham gia, cuộc thi “Chứng Trường Bạc Tỷ” mùa 2 chính thức trở lại, do Công ty Chứng khoán Pinetree phối hợp cùng Kênh thông tin tài chính CafeF tổ chức. Đây là sân chơi đầu tư thực chiến hấp dẫn nhất năm 2025 dành cho cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam.

Năm nay cuộc thi có nhiều điểm mới, mà nổi bật nhất là việc có 2 giải Cơ sở và Phái sinh thay vì chỉ thi đấu chứng khoán Cơ sở như mùa 1. Việc mở rộng thêm giải Phái sinh được kì vọng sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chuyên nghiệp thể hiện hết sở trường đầu tư, khả năng phân tích và phản ứng linh hoạt với biến động thị trường.

Với tổng giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, trong đó giải cao nhất trị giá 80 triệu đồng tiền mặt, "Chứng Trường Bạc Tỷ" mùa 2 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đầu tư gay cấn và cơ hội bứt phá cho mọi nhà đầu tư. Chỉ cần tạo tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree, nhà đầu tư đã có cơ hội tham gia cuộc thi với vốn yêu cầu tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng.

Ở mùa 2 của Chứng Trường bạc tỷ, ngoài những giải thưởng tiền mặt hấp dẫn cho người thắng cuộc, nhà đầu tư tham gia đều có "quà". Nếu đã là Khách hàng của Pinetree và đăng ký dự thi sớm sẽ có cơ hội nhận quà tặng là cổ phiếu thưởng với tổng giá trị ưu đãi lên tới 100 triệu đồng. Nếu là Nhà đầu tư mở tài khoản mới với Chứng khoán Pinetree trong thời gian của cuộc thi, 100% sẽ được nhận cổ phiếu may mắn giá trị tới 1 triệu đồng/ tài khoản.

“Chứng Trường Bạc Tỷ” mùa 2 – Đấu trường đầu tư đỉnh cao với tổng giải thưởng 500 triệu đồng- Ảnh 1.

Nhà đầu tư lưu ý những mốc thời gian sau:

Thời gian đăng ký:

Giải Cơ sở: 27/10/2025 – 14/11/2025

Giải Phái sinh: 27/10/2025 – 25/12/2025

Thời gian thi đấu: 17/11/2025 - 26/12/2025

Nếu bạn yêu thích chứng khoán, đam mê thử thách và muốn ghi dấu trên bản đồ đầu tư Việt Nam – "Chứng Trường Bạc Tỷ" mùa 2 chính là cơ hội vàng để khẳng định bản lĩnh. Chứng khoán Pinetree, với hệ thống nền tảng giao dịch công nghệ Hàn Quốc cùng loạt chính sách miễn phí giao dịch trọn đời, ưu đãi margin 0% trong 30 ngày đầu, đã sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình đăng ký và thi đấu. Tải ứng dụng AlphaTrading tại đây, tạo tài khoản và đăng ký thi đấu chỉ với 1 click.

Thông tin chi tiết và thể lệ của cuộc thi, vui lòng xem tại đây.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

