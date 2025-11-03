Vì sao loạt “cá mập”, “cá voi” đua nhau tham gia Chứng Trường Bạc Tỷ mùa 2?

Điều gì khiến họ không ngần ngại chuyển chứng khoán để bước vào cuộc thi này với số vốn tối đa của mình, thay vì chỉ "đứng ngoài quan sát"?

Một cuộc thi không chỉ để thắng – mà để thể hiện bản lĩnh

Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, lợi nhuận chỉ là một trong nhiều thước đo. Điều quan trọng hơn chính là khả năng hiểu thị trường, tối ưu chiến lược và kiểm soát tâm lý khi đầu tư. Chứng Trường Bạc Tỷ trở thành nơi để họ thử nghiệm chiến thuật, thi đấu với những nhà đầu tư có mức vốn và trình độ tương đương để chứng minh khả năng ra quyết định trong một khoảng thời gian ngắn. Cuộc thi là môi trường cạnh tranh thực chất - nơi rủi ro là thật, lợi nhuận là thật, và áp lực tâm lý cũng thật. "Áp lực tạo kim cương", đây cũng là lý do cuộc thi trở thành đấu trường thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh cho các "cá mập", và không còn dừng ở mục tiêu giải thưởng.

Ngoài ra, thương hiệu cá nhân cũng là một loại "tài sản" vô hình với các "cá mập". Trong cộng đồng đầu tư và kinh doanh, việc xuất hiện trên bảng xếp hạng của một cuộc thi uy tín cũng đồng nghĩa với khẳng định năng lực, nâng tầm ảnh hưởng, thậm chí mở ra cơ hội hợp tác, kết nối với nhiều nhà đầu tư khác. Với nhiều "cá mập", thương hiệu cá nhân quan trọng không kém thành quả tài chính.

Hệ sinh thái của Chứng khoán Pinetree phù hợp với giao dịch lớn

Ưu đãi của Pinetree không chỉ hướng đến F0 mà còn rất "đáng tiền" với các nhà đầu tư lớn. Miễn phí giao dịch cơ sở trọn đời: càng giao dịch lớn – càng tiết kiệm. Với số vốn hàng tỷ, thậm chí hàng chục hoặc hàng trăm tỷ đồng, việc tiết kiệm được vài chục triệu đến vài trăm triệu mỗi tháng tiền phí giao dịch không phải là con số nhỏ.

Anh Mai Hữu Luật - một "cá mập" thắng giải Master Investor của Chứng Trường Bạc Tỷ mùa 1 chia sẻ: "Cuối 2019, tôi thấy một công ty mới của Hàn mà lại có một chính sách rất đặc biệt - miễn phí giao dịch trọn đời. Ở thời điểm đó, không có mấy công ty có chính sách này. Sau thời gian sử dụng thấy hệ thống ổn định, tôi chuyển hết tài sản về Pinetree và giao dịch trung thành ở đây". Ngoài ra, chính sách lãi suất đòn bẩy linh hoạt từ 0% đến 9,9% giúp nhà đầu tư "tay to" không chỉ tiết kiệm chi phí lãi vay, mà còn tăng tốc bứt phá lợi nhuận khi thị trường thuận lợi. Nền tảng công nghệ chuẩn Hàn Quốc mang đến tốc độ và sự ổn định – hai yếu tố cốt lõi khi giao dịch khối lượng lớn, tần suất dày. Đối với nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, đây là lợi thế cạnh tranh lớn.

Bảng "Cá Voi" dành cho nhà đầu tư với mức vốn trên 1 tỷ

