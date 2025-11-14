Chỉ còn 1 ngày đăng ký, giải mã công thức “giật giải” 80 triệu đồng của Chứng Trường Bạc Tỷ

Sau mùa đầu tiên gây tiếng vang với hơn 7.000 tài khoản tham gia, Chứng Trường Bạc Tỷ do Chứng khoán Pinetree phối hợp cùng CafeF tổ chức tiếp tục trở lại với mùa 2 cùng 500 triệu đồng giải thưởng. Đáng chú ý, mùa này còn mở rộng thêm giải Phái Sinh, tạo sân chơi chuyên biệt cho nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp yêu thích giao dịch hợp đồng tương lai. Theo ban tổ chức, chỉ trong vài ngày đầu mở đăng ký, đã có gần 1.000 nhà đầu tư ghi danh tham dự. "Con số này cho thấy sức nóng của giải và niềm hứng khởi đang trở lại mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán," đại diện Pinetree chia sẻ.

Giải mã công thức "giật giải" – Khi chiến lược quan trọng hơn may mắn

Không chỉ là cuộc thi, Chứng Trường Bạc Tỷ được nhiều nhà đầu tư xem là "sân tập chiến lược thực chiến" – nơi thử thách khả năng phân tích, kiểm soát rủi ro và quản trị danh mục.

Công thức chiến thắng được đúc kết từ mùa 1 gồm ba yếu tố cốt lõi: Thứ nhất là cần đạt hiệu suất đầu tư vượt trội: Người thắng giải không chỉ cần lợi nhuận cao mà còn phải tối ưu tỷ lệ tăng trưởng so với vốn bình quân, đồng thời đáp ứng mức giá trị giao dịch tối thiểu trong suốt thời gian thi. Vì vậy, đối với giải Cơ sở, cần 1 "tỷ lệ vàng" để chia sẻ vốn đầu tư cho những cổ phiếu an toàn và những cổ phiếu có tính biến động cao. Thứ hai, nhà đầu tư cần có chiến lược linh hoạt và tuân thủ kỷ luật:

Với diễn biến VN-Index vừa vượt qua mức kháng cự 1600, việc nắm bắt nhịp điều chỉnh ngắn hạn, kết hợp chọn nhóm cổ phiếu dẫn dắt có thể tạo nên lợi thế lớn cho thí sinh. Và cuối cùng là hãy tận dụng ưu đãi "đòn bẩy mềm" từ Pinetree:

Mùa 2, nhà đầu tư được áp dụng chính sách 0% margin trong 30 ngày đầu (hạn mức 100 triệu). Sau 30 ngày, lãi suất 9,9% cố định được áp dụng – đây là mức lãi suất có thể coi là rất hỗ trợ cho nhà đầu tư. Điều này giúp nhà đầu tư giảm chi phí vay và gia tăng hiệu suất thực tế – yếu tố quyết định thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Thời gian đăng ký bảng Cơ Sở sẽ chính thức khép lại vào 23h59’ hôm nay 14/11/2025. Sau thời điểm này, mọi tài khoản mới có thể đăng ký thi giải Phái Sinh cho đến ngày 25/12/2025. Cơ hội "giật giải" 80 triệu đồng đang đến rất gần – nhưng chỉ dành cho những ai kịp thời hành động trong hôm nay. Nhà đầu tư có thể tải ứng dụng AlphaTrading tại đây – chỉ mất vài phút để hoàn tất eKYC và đăng ký.