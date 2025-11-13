Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơ hội cuối cùng bước vào “Chứng Trường Bạc Tỷ” – nơi thể hiện bản lĩnh của nhà đầu tư chứng khoán

13-11-2025 - 13:30 PM | Thị trường chứng khoán

Khi VN-Index vượt mốc 1.630 điểm, niềm tin vào thị trường đang trở lại mạnh mẽ. Đây cũng là thời điểm mà giới đầu tư đang “nóng” hơn bao giờ hết trước giờ chốt đăng ký Giải Cơ sở của cuộc thi đầu tư chứng khoán Chứng Trường Bạc Tỷ – sân chơi nơi tư duy chiến lược, kỷ luật và bản lĩnh đầu tư được thử thách.

Chỉ còn một ngày nữa, giải Cơ sở của cuộc thi sẽ chính thức khép lại. Chứng Trường Bạc Tỷ là cuộc thi do Công ty Chứng khoán Pinetree phối hợp cùng CafeF tổ chức, đã trở thành hiện tượng trong cộng đồng đầu tư khi mùa đầu tiên thu hút hơn 7.000 tài khoản tham dự. Mùa 2 được nâng cấp với giải thi Phái sinh (thay vì chỉ có thi đấu cơ sở như mùa 1) và hàng loạt ưu đãi độc quyền.

Nhà đầu tư chỉ cần vốn tối thiểu 10 triệu đồng để tham gia và được sắp xếp vào bảng thi phù hợp: Cá Chép, Cá Koi hay Cá Voi, tùy quy mô vốn. Tất cả giao dịch được thực hiện qua các nền tảng đầu tư của Pinetree (AlphaTrading, WebTrading, ứng dụng của đối tác…) với công nghệ chuẩn Hàn, giúp nhà đầu tư kiểm soát hiệu suất và điều chỉnh chiến lược.

Bên cạnh giải thưởng lớn nhất trị giá 80 triệu đồng tiền mặt, Chứng Trường Bạc Tỷ còn mang đến loạt "đặc quyền" dành riêng cho người dự thi: Miễn phí giao dịch cổ phiếu trọn đời, Lãi suất margin 0% trong 30 ngày, Miễn phí giao dịch phái sinh trong 3 tháng và voucher cổ phiếu thưởng lên đến 1 triệu đồng cho tài khoản mới.

Theo đại diện Pinetree, cuộc thi không chỉ là nơi so tài mà còn là hành trình thử thách tư duy chiến lược của mỗi nhà đầu tư, giúp họ kiểm nghiệm phong cách, rèn luyện tính kỷ luật và xây dựng bản lĩnh giữa biến động thị trường. Thời hạn đăng ký của giải Cơ sở sẽ kết thúc lúc 23h59 ngày 14/11 còn giải Phái sinh đóng cổng muộn hơn vào ngày 25/12/2025.

Nhà đầu tư có thể tải ứng dụng AlphaTrading để mở tài khoản eKYC và đăng ký dự thi ngay hôm nay.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

chứng khoán

