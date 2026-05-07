Tùng Dương “chốt đơn” 2 chung cư tại dự án “kén khách” vài chục tỷ/căn ở Hà Nội: Có gì mà hot đến thế?

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây cho biết nam ca sĩ Tùng Dương được cho là đã “xuống tiền” cùng lúc 2 căn hộ tại dự án Hanoi Signature (Cầu Giấy, Hà Nội).

Xuất phát từ các video trên TikTok và các thread thảo luận, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm, trong bối cảnh phân khúc căn hộ cao cấp đang ghi nhận nhiều biến động về nguồn cung và mặt bằng giá.

Nam ca sĩ vừa xuống tiền tậu liền 2 căn tại khu chung cư hạng sang, kén khách bậc nhất Hà Nội (Ảnh theard)

Đáng chú ý, câu chuyện không chỉ dừng ở yếu tố “khách VIP”, mà còn kéo theo sự quan tâm về chính dự án được nhắc đến, một cái tên thường gắn với cụm từ “kén khách” tại khu vực nội đô.

Hanoi Signature là dự án bất động sản hạng sang, biểu tượng Hyper Luxury đầu tiên tại Việt Nam toạ lạc tại vị trí đắc địa số 6 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội với 32 tầng, 4 tầng hầm với 242 căn hộ.

Khoảng một nửa số căn hộ tại đây có thể nhìn ra khu vực Công viên Nghĩa Đô và hồ Nghĩa Tân, một số căn khác hướng về khu vực Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trong khi ở các tầng cao, tầm nhìn có thể mở rộng về phía Hồ Tây.

Theo dữ liệu công khai trên nền tảng Housenow, mặt bằng giá căn hộ tại dự án hiện thuộc nhóm cao trong khu vực. Cụ thể, các căn 3 phòng ngủ diện tích khoảng 180 m² được chào bán từ khoảng 33 tỷ đồng, tương đương hơn 183 triệu đồng/m², đến khoảng 45 tỷ đồng, tương đương gần 190 triệu đồng/m².

Giá bán công khai trên trang housenow

Ở nhóm diện tích lớn hơn, căn 3 phòng ngủ khoảng 236 m² đang được rao ở mức khoảng 54 tỷ đồng, tương đương khoảng 225 triệu đồng/m². Căn hộ 4 phòng ngủ diện tích khoảng 400 m² đang được chào bán với giá khoảng 86 tỷ đồng, tương đương khoảng 215 triệu đồng/m².

Một số căn diện tích khoảng 240 m² tại khu vực Cầu Giấy cũng ghi nhận mức giá tương tự, cho thấy mặt bằng chung của dự án nằm trong phân khúc vài chục tỷ đồng mỗi căn.

Tùng Dương (tên thật Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 1983) là một trong những giọng ca hàng đầu của Vpop, được biết đến với chất giọng nam cao (alto) hiếm cùng phong cách âm nhạc giàu tính thể nghiệm.

Bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004, nam ca sĩ nhanh chóng định hình dấu ấn riêng khi theo đuổi các dòng nhạc như dân gian đương đại, jazz hay electronic – những thể loại không dễ tiếp cận đại chúng.

Trong giới chuyên môn, anh thường được nhắc đến với biệt danh “ông hoàng nhạc lạ”, đại diện cho tư duy sáng tạo và không ngừng thử nghiệm trong âm nhạc.