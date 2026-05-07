Chuẩn bị điều kiện thi công đường hơn 400 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

Ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL01 thi công xây dựng đường Hùng Vương thuộc dự án "Hoàn thiện đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ" (tỉnh Quảng Nam cũ – nay là TP Đà Nẵng).

Tuyến đường Hùng Vương đi qua 3 phường ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Cảnh December

Theo quyết định, gói thầu có giá dự toán hơn 422,49 tỉ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 540 ngày.

Đơn vị trúng thầu là liên danh Tổng Công ty Thành An và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, giá trúng thầu hơn 422,36 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, đơn vị này đang yêu cầu nhà thầu huy động máy móc, phương tiện, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, môi trường để triển khai thi công dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng sự mong đợi của bà con nhân dân và cử tri địa phương.

Clip: Mặt đường Hùng Vương bị hư hỏng nặng

Được biết, tuyến đường Hùng Vương đi qua địa bàn 3 phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Hương Trà (TP Đà Nẵng) – đã được đầu tư xây dựng cách đây gần 30 năm, kể từ thời điểm tái lập tỉnh Quảng Nam năm 1997.

Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến bị hư hỏng trầm trọng, một số nơi mặt đường sụt lún, nứt nẻ, xuất hiện nhiều "ổ gà", "ổ voi" chằng chịt, phải vá víu mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các phường và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, cử tri tại địa phương đã bày tỏ lo lắng, mong muốn sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường để người dân đi lại an toàn, thuận lợi.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, với tổng mức đầu tư gần 450 tỉ đồng.