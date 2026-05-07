Linh động 'gỡ vướng' để cấp nhanh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI tại xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai.

Dự buổi tiếp xúc có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu ra các kiến nghị, ý kiến về sửa chữa, làm đường giao thông nông thôn; chế độ cho cán bộ hoạt động không chuyên trách; nghiên cứu, bố trí khoa học các đường dân sinh để thuận tiện trong việc đi lại khi làm Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku…

Cử tri Phạm Thị Phượng (trú xã Ia Băng) chia sẻ: “Hiện tôi thấy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ dân trên địa bàn gặp khó, đặc biệt là vấn đề đất chồng lấn, sai tên, họ, rồi việc thừa kế đất.... Vẫn biết còn khó khăn, vướng mắc, nhưng rất mong chính quyền giải quyết sớm để bà con có giấy chứng quyền sử dụng đất để vay vốn làm ăn”.

Cử tri ở xã Ia Băng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Sinh – Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết: “Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xã đã có cán bộ chuyên môn tiếp nhận xử lý. Hiện nay đất chồng lấn, chúng tôi đính chính liên tục, có những trường hợp không đủ hoặc thừa diện tích như trong bìa đỏ. Nội dung này trước giờ rất phức tạp, xã đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường để bố trí vốn để đo đạc lại, giảm việc chồng lấn”.

Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho hay, về nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai tên, chồng lấn, sở đang tập trung để chỉ đạo, xử lý. Với các trường hợp sai phải điều chỉnh theo quy định, phối hợp để đính chính, đo đạc và cấp lại, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Quế trả lời các ý kiến, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo xã Ia Băng sớm xử lý các vướng mắc cho bà con.

Sau khi nghe các ý kiến của sở ngành, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, các ý kiến của cử tri đa phần thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, cần được giải quyết ngay tại cơ sở.

Riêng nội dung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Quế phân tích, đồng thời yêu cầu xã Ia Băng cần giải quyết một cách linh hoạt, nhanh cho người dân. Bởi theo ông Quế, nếu cứ chờ nguồn vốn của tỉnh cấp về sẽ lâu, trong khi thủ tục nay diễn ra thường xuyên.

“Các đồng chí phải kiểm tra lại, như trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà sai dấu, chồng lấn thì tổ chức kiểm tra xác minh nhanh. Với nội dung này có thể linh hoạt để cấp đổi sớm cho họ, cần thì tăng cường cán bộ khác ở địa phương qua xử lý cùng. Có bìa rồi sẽ thu được tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đó phục vụ các hoạt động của xã. Riêng tỉnh cũng có ngân hàng cán bộ cấp tỉnh, sẵn sàng xuống xử lý cho bà con”, ông Quế cho hay.

Trong dịp này, anh Bùi Quang Huy cũng trao tặng công trình thắp sáng đường quê cho xã Ia Băng.

Anh Bùi Quang Huy (áo trắng) tặng bảng tượng trưng công trình thắp sáng đường quê cho xã Ia Băng.