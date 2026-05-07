Một khu vực sát vách Hà Nội là "vùng trũng giá" hiếm hoi của thị trường căn hộ, thấp hơn trung tâm tới hơn một nửa

Khu vực Văn Giang (Hưng Yên) đang nổi lên như một trong những “điểm nóng” nguồn cung mới của thị trường căn hộ vùng ven Hà Nội, nhờ sự xuất hiện liên tiếp của các đại đô thị quy mô hàng trăm ha.

Nếu trước đây khu vực này chủ yếu được biết đến với Ecopark, thì vài năm gần đây, sự gia nhập của tổ hợp Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 đã tạo nên một “siêu đô thị” phía Đông Hà Nội với nguồn cung nhà ở thuộc nhóm lớn nhất miền Bắc. Riêng Ocean Park 2 có quy mô khoảng 458 ha, dự kiến phát triển hơn 24 tòa căn hộ cùng hàng chục nghìn sản phẩm thấp tầng.

Trong khi đó, Ecopark – khu đô thị đã phát triển hơn một thập kỷ tại Văn Giang – cũng liên tục mở rộng với nhiều phân khu căn hộ mới như Rừng Cọ, Aqua Bay, West Bay hay Sky Forest. Dự án này có quy mô gần 500 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD và được quy hoạch thành đại đô thị sinh thái với hàng chục tòa căn hộ cùng hệ sinh thái giáo dục, thương mại, dịch vụ quy mô lớn.

Sự xuất hiện đồng thời của nhiều đại dự án đã giúp nguồn cung căn hộ tại Văn Giang tăng mạnh trong giai đoạn 2023–2026, biến khu vực này thành cực phát triển mới ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội.

Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng nóng tại nội đô, mặt bằng giá căn hộ tại Văn Giang hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với trung tâm Hà Nội, khiến khu vực tiếp tục được xem là “vùng trũng giá” của thị trường.

Cụ thể, theo dữ liệu của One Mount Group trong quý 1/2026, giá căn hộ sơ cấp tại trung tâm Hà Nội tăng lên 124 triệu đồng/m², cao hơn 14% so với quý trước và 62% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do đón nhận nhiều dự án hạng sang đồng thời mở bán.

Trong khi đó, Văn Giang (Hưng Yên) ghi nhận mức giá khoảng 65 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn thị trường là 86 triệu đồng/m² và chỉ tương đương 53% mặt bằng giá trung tâm Hà Nội. Nền giá này giúp Văn Giang tiếp tục giữ vai trò là khu vực có mức giá dễ tiếp cận nhất đối với phần lớn người mua nhà.

Trong quý 1/2026, số bán căn hộ mở mới đạt 7.300 căn (giảm 46% so với quý trước), giao dịch chủ yếu tập trung tại Văn Giang (Hưng Yên) với 64% lượng bán mới. Tỷ lệ hấp thụ đạt 58%, thấp hơn ba quý liền trước.

Đại diện One Mount Group nhận định, bên cạnh yếu tố Tết, biến động lãi suất và bất ổn tại Trung Đông cũng khiến người mua có xu hướng thận trọng và kéo dài thời gian đưa ra quyết định.

Dự báo thị trường sơ cấp cao tầng 2026, One Mount Group cho rằng sẽ tiếp tục duy trì 35.000 - 40.000 căn, tỷ trọng nguồn cung mới từ khu vực Văn Giang (Hưng Yên) có xu hướng tăng dần đều trong 3 năm liên tiếp. ﻿

Theo dự báo của đơn vị này, khoảng 54% nguồn cung căn hộ sơ cấp mới trong năm 2026 sẽ tập trung tại khu vực này, dẫn dắt bởi các đại đô thị và dự án cao tầng quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2–3 (với sự tham gia phát triển của chủ đầu tư Masterise Homes và MIK Group), Alluvia City, Sunshine Legend City, Ecopark và một số dự án khác.﻿

Các đại đô thị này được đầu tư đồng bộ và hưởng lợi lớn từ các dự án hạ tầng trọng điểm đã, đang và sẽ triển khai trong năm 2025 như vành đai 3.5, vành đai 4, đường liên tỉnh 379, cầu Mễ Sở và cầu Hồng Hà.﻿