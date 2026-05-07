Người Việt đầu tiên chinh phục hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tổ chức du lịch danh giá hàng đầu thế giới trao chứng nhận hành trình hiếm có là chủ tịch một doanh nghiệp BĐS lớn

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ hoạt động, Travelers’ Century Club (TCC) – tổ chức danh tiếng có trụ sở tại Hoa Kỳ với khoảng 1.800 hội viên trên toàn thế giới đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tổ chức hội nghị định kỳ hai năm một lần.

Theo quy định của TCC, các hội viên sau khi chinh phục cột mốc 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tiếp tục được xét trao những cấp độ ghi nhận cao hơn, phản ánh chiều sâu trải nghiệm và quy mô hành trình.

Cụ thể, hạng Diamond dành cho những người đã đi qua hơn 300 quốc gia và vùng lãnh thổ; Platinum ghi nhận các hội viên vượt mốc 250 điểm đến; Gold dành cho những người đã đặt chân tới hơn 200 quốc gia; trong khi Silver ghi nhận hành trình vượt qua cột mốc 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Tập đoàn CEO gây chú ý khi trở thành người Việt Nam duy nhất được trao chứng nhận Silver, ghi dấu hành trình chinh phục hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với ông Bình, mỗi chuyến đi không đơn thuần là hành trình xê dịch, mà còn là cơ hội để quan sát cách các nền kinh tế vận hành, học hỏi mô hình phát triển du lịch, văn hóa cũng như tư duy quản trị từ nhiều quốc gia khác nhau. “Đi để mở rộng thế giới quan và mang những điều học được quay trở lại đóng góp cho doanh nghiệp cũng như cho sự phát triển của đất nước”, ông chia sẻ.

TS, LS Đoàn Văn Bình, Chủ tịch Tập đoàn CEO nhận chứng nhận từ TCC. Ảnh: Thu Hà

Tiếp nối hành trình đó, ngày 7/5 tại Hà Nội, ông Đoàn Văn Bình đã ra mắt cuốn sách thứ 7 mang tên “Từ Việt Nam đến 90⁰ Nam”. Bên cạnh dấu mốc cá nhân trong hành trình viết lách, sự kiện cũng là nơi ông chia sẻ những trải nghiệm và chiêm nghiệm sau hành trình chinh phục những vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Bình nhấn mạnh tính đặc biệt của Nam Cực – châu lục duy nhất trên thế giới chưa thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Với diện tích khoảng 14 triệu km2 vào mùa hè và có thể mở rộng lên tới 19 triệu km2 vào mùa đông, Nam Cực tồn tại như một “vùng đất chung” của nhân loại. Tại đây, những khái niệm về quốc tịch hay sự giàu có gần như không còn ý nghĩa, thay vào đó là sự bình đẳng tuyệt đối trước thiên nhiên.

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, Nam Cực còn giữ vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái toàn cầu. Theo ông Bình, khu vực này chứa khoảng 29 triệu km³ băng, tương đương 70% trữ lượng nước ngọt của thế giới. Nếu toàn bộ khối băng này tan chảy, mực nước biển toàn cầu sẽ dâng cao, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam được đánh giá là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất. “Nam Cực tưởng như rất xa về địa lý nhưng tác động của nó lại rất gần”, ông nhận định.

Hành trình đến Nam Cực cũng là một thử thách đáng kể về mặt địa lý. Tổng quãng đường bay cả đi và về lên tới 65.000 km, trong khi chu vi Trái đất chỉ khoảng 40.000 km, đồng nghĩa với việc chỉ trong một chuyến đi, quãng đường đã gấp rưỡi vòng quanh hành tinh. Tuy nhiên, theo ông Bình, điều đọng lại không phải là con số hay khoảng cách, mà là cảm xúc.

“Cảm xúc của con người trước thiên nhiên trong hình hài nguyên sơ nhất của nó. Ở đó, con người cảm thấy mình nhỏ bé và mọi thứ rất vô thường”, ông chia sẻ, đồng thời cho biết hành trình này đã mang lại những nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.

Đặc biệt, tại điểm cực Nam của Trái đất – 90⁰ Nam, ông Bình cho rằng có những nơi không phải để chinh phục mà là để tôn trọng. Cuốn sách “Từ Việt Nam đến 90⁰ Nam” vì thế không chỉ là bản ghi chép về một hành trình hiếm có, mà còn là tập hợp những góc nhìn đa chiều về thế giới.

“Đó là một thế giới vừa rộng lớn vừa nhỏ bé. Để đến được đó, ta phải đi quãng đường dài hơn cả chu vi Trái đất, nhưng cũng có lúc chỉ cần vài bước chân, ta đã có thể ‘đi’ khắp thế giới trong nhận thức của mình”, ông Bình chiêm nghiệm.