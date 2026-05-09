Việt Nam sẽ có thêm 2 sân bay mới tại Ninh Bình và Hưng Yên?
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Báo cáo của Bộ Xây dựng nêu rõ, theo Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021 - 2030 có 30 cảng hàng không; tầm nhìn đến năm 2050 có 33 cảng hàng không.
Ngoai ra, có 12 vị trí tiềm năng, cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không.
Đối với các vị trí tiềm năng, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh tổ chức lập đề án quy hoạch cảng hàng không, trong đó đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu, điều kiện, khả năng hình thành cảng hàng không cũng như các tác động liên quan, huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư theo phương thức PPP, gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện.
Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Lãnh đạo Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã bổ sung Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không Thổ Chu vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Về số lượng cảng hàng không, Bộ Xây dựng đánh giá quy hoạch của Việt Nam tương đương với các quốc gia trong khu vực.
Hơn nữa, quy hoạch cảng hàng không của Việt Nam đến năm 2030 xác định trên 95% dân số có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km, cao hơn mức trung bình của thế giới là 75%, tương đương với các nước trong khu vực...
Triển khai Quy hoạch hệ thống cảng hàng không đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ năm 2024 đến nay, Bộ Xây dựng cho biết đã tổ chức lập và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 14/22 cảng hàng không có nhu cầu đầu tư phát triển để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Đến hết năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành lập và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các cảng hàng không có nhu cầu đầu tư phát triển.
Bộ Xây dựng cho rằng, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời gian tới, ngoài việc cập nhật lại số liệu dự báo sẽ chủ yếu tập trung nghiên cứu việc bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới như: Ninh Bình, Hưng Yên, cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô, việc điều chỉnh quy mô Cảng hàng không Côn Đảo, vai trò của Cảng hàng không Hải Phòng.
Theo Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu các cảng hàng không này khá phức tạp cả về kỹ thuật và sự tác động lẫn nhau do đó cần thêm thời gian để nghiên cứu, thống nhất với các địa phương.
Để tránh ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch và chuẩn bị đầu tư các Cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong và Quảng Trị như mong muốn của các địa phương và các nhà đầu tư, Bộ Xây dựng kiến nghị không gộp nội dung điều chỉnh cho 3 cảng hàng không này với điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không.
Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc xem xét, phê duyệt đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không (cho 3 Cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong, Quảng Trị) để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.
