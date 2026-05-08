Đi lao động ở nước ngoài, gom tiền mua nhà mặt phố, dù lãi 8 tỷ vẫn không bán: “Tôi có cần tiền đâu mà bán, để cho thuê mỗi năm thu hơn 800 triệu đồng"

Ông N.V.M - chủ một khách sạn nhỏ gần sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết, khách sạn này là căn nhà mặt phố có diện tích 100m2, cao 7 tầng và hiện đang cho một đơn vị khác thuê để vận hành với giá gần 800 triệu đồng mỗi năm.

Theo chia sẻ của ông M, khách sạn được ông mua vào năm 2019 với giá 25 tỷ đồng, thời điểm thị trường bất động sản TP.HCM đang trong giai đoạn “sốt nóng”, mặt bằng giá khá cao. Sau khi mua xong, thị trường đi ngang trong thời gian dài. Đến năm nay, khi thị trường dần tích cực trở lại, tài sản này đã được trả giá lên tới 33 tỷ đồng.

“Ngay từ đầu mua, tôi không xác định giá tăng để bán mà xem đây là bất động sản tạo dòng tiền, coi như một khoản lương hưu sau này. Thời điểm mua khách sạn này, cả tôi và vợ đều làm việc ở nước ngoài. Chúng tôi nhờ người thân đi tìm kiếm, đặt cọc hộ rồi bay về Việt Nam để làm thủ tục mua bán”, ông M chia sẻ.

Từ khi sở hữu đến nay, ông M lựa chọn cho khách thuê vận hành thay vì tự kinh doanh để đảm bảo nguồn thu ổn định và không phải trực tiếp quản lý.

Năm 2024, sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, vợ chồng ông M quyết định trở về Việt Nam định cư lâu dài và tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư bất động sản dòng tiền. Cùng năm, ông bà mua thêm 2 căn liền kề tại khu Him Lam, Bắc Ninh với định hướng cải tạo, sửa chữa lại để cho thuê. Theo ông M, thay vì chạy theo xu hướng “lướt sóng”, gia đình ưu tiên những tài sản có khả năng khai thác cho thuê ổn định trong dài hạn.

Không dừng lại ở đó, hiện ông M còn đang đầu tư xây dựng một khu phòng trọ hơn 20 phòng dành cho công nhân khu công nghiệp thuê. Ông cho rằng phân khúc nhà ở phục vụ công nhân luôn có nhu cầu thực lớn, tỷ lệ lấp đầy cao và dòng tiền khá đều đặn.

“Quan điểm đầu tư của tôi là bất động sản phải tạo ra dòng tiền hàng tháng, giống như một khoản lương hưu tích lũy cho tuổi già. Tài sản có thể tăng giá chậm nhưng nếu khai thác cho thuê tốt thì vẫn mang lại hiệu quả bền vững”, ông M nói.

Không riêng ông M, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã thay đổi tâm lý đầu tư. Thay vì đầu tư ngắn hạn, chờ tăng giá rồi bán, các nhà đầu tư xác định mua những bất động sản dòng tiền như căn hộ, nhà phố cho thuê.﻿

Các chuyên gia bất động sản cũng đưa ra nhận định xu hướng chung, bất động sản tạo dòng tiền (cho thuê, vận hành) lên ngôi, trở thành lựa chọn an toàn thay cho xu hướng lướt sóng. Dòng tiền đầu tư đang tập trung vào các sản phẩm pháp lý rõ ràng, phục vụ nhu cầu ở thực.﻿

Tại một sự kiện mới đây, ông Nguyễn Lê Hải Đăng, Phó Giám đốc Chiến lược và Đối ngoại Bất động sản Smartland nhận định, thị trường bất động sản hiện nay đang bước vào giai đoạn “lọc” mạnh, tập trung vào giá trị thực thay vì các kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước đây.

“Thực tế, giai đoạn thị trường thanh lọc không phải chỉ diễn ra trong năm nay mà đã bắt đầu từ vài năm trước. Đây cũng là xu hướng chung của thị trường trên thế giới khi chỉ những chủ đầu tư phát triển bền vững, có tầm nhìn và có tiềm lực thì mới có thể đi đường dài”, ông nói.

Theo ông Đăng, trước đây thị trường dễ rơi vào trạng thái FOMO và dễ “gãy sóng” bất cứ lúc nào vì kỳ vọng ảo quá lớn, nhiều người tin rằng đầu tư vài tháng là có lời mà thiếu cơ sở. Tuy nhiên hiện nay, nhà đầu tư bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến yếu tố bền vững và khả năng vận hành thực tế của dự án.﻿