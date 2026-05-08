Khối bê tông từ độ cao hàng chục mét đổ sập hoàn toàn, nhưng Việt Nam vẫn thành công đưa công trình hơn 340 triệu USD về đích và lập kỷ lục Đông Nam Á

Sáng 26/9/2007, tại công trường Cầu Cần Thơ – một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia thời điểm đó đã xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng khi hai nhịp cầu dẫn phía bờ Vĩnh Long bất ngờ đổ sập trong quá trình thi công. Khối bê tông cùng hệ giàn giáo từ độ cao hàng chục mét đổ xuống trong tích tắc.

Kết luận điều tra sau đó xác định nguyên nhân chính bắt nguồn từ hiện tượng lún lệch đài móng của trụ tạm, kéo theo sự mất ổn định của toàn bộ hệ kết cấu đang chịu tải. Hệ quả là dự án buộc phải dừng thi công hoàn toàn để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá lại một cách toàn diện từ thiết kế, điều kiện địa chất đến biện pháp tổ chức thi công.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng cùng đội ngũ tư vấn quốc tế đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống nền móng, đồng thời điều chỉnh phương án thi công và siết chặt quy trình kiểm soát an toàn.

Việc tái khởi động dự án không diễn ra ngay lập tức mà kéo dài qua nhiều bước đánh giá kỹ thuật nghiêm ngặt, khiến tiến độ bị lùi đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, đây là lựa chọn mang tính bắt buộc nhằm đảm bảo công trình, khi hoàn thành, đạt được tiêu chuẩn an toàn ở mức cao nhất.

Sau quá trình khắc phục và tổ chức thi công trở lại, Cầu Cần Thơ chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2010. Với quy mô lớn và công nghệ hiện đại, tại thời điểm khánh thành, đây là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á, trực tiếp nối liền hai bờ sông Hậu giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long trên trục Quốc lộ 1.

Công trình không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông tồn tại trong nhiều năm mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của hệ thống hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tác động của cây cầu nhanh chóng lan tỏa trên nhiều phương diện kinh tế – xã hội. Trước đó, việc qua lại sông Hậu phụ thuộc chủ yếu vào phà Cần Thơ, thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc và kéo dài thời gian vận chuyển.

Khi cầu đi vào khai thác, thời gian lưu thông được rút ngắn đáng kể, chi phí logistics giảm mạnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch. Dọc theo các trục giao thông kết nối với cầu, hàng loạt khu đô thị, khu công nghiệp và dịch vụ đã hình thành, góp phần từng bước thay đổi diện mạo kinh tế của toàn vùng.

Xét về quy mô kỹ thuật, Cầu Cần Thơ là cầu dây văng có nhịp chính dài 550m – lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại thời điểm hoàn thành. Dự án được triển khai bằng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản kết hợp với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, trong đó Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) đóng vai trò đại diện chủ đầu tư.

Tổng chiều dài toàn tuyến đạt 15,85km, bao gồm 5,41km đường dẫn phía Vĩnh Long, 2,75km phần cầu chính và nhịp dẫn, cùng 7,69km đường dẫn phía Cần Thơ.

Mặt cắt ngang cầu có chiều rộng 23,1m, bố trí bốn làn xe cơ giới (mỗi làn rộng 3,5m) và hai lề bộ hành (mỗi bên rộng 2,75m). Độ tĩnh không thông thuyền đạt 39m, với bề rộng thông thuyền 200m, cho phép tàu có trọng tải đến 10.000 DWT lưu thông thuận lợi.

Tổng mức đầu tư của dự án là 4.832 tỷ đồng (tương đương khoảng 342,6 triệu USD theo mặt bằng giá năm 2001), trong đó vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản chiếm phần lớn, còn lại khoảng 15% là vốn đối ứng trong nước.