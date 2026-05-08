Sau vỡ tiến độ, người dân ngỡ ngàng khi nhận bồi thường mở rộng đường nghìn tỷ

Cùng tuyến đường, giá bồi thường chênh gần gấp đôi

Dự án mở rộng đường Tam Trinh được Hà Nội phê duyệt từ năm 2012 do UBND quận Hoàng Mai (cũ) làm chủ đầu tư (hiện nay chủ đầu tư là UBND phường Hoàng Mai - PV) có chiều dài khoảng 3,5 km nối đường vành đai 2 với đường vành đai 3. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, đi qua 3 phường hiện nay là Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy.

Dù được kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam Thủ đô nhưng dự án nhiều năm “giậm chân tại chỗ” do vướng mắc giải phóng mặt bằng, người dân khiếu nại và tạm dừng để thanh tra.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, đi qua 3 phường hiện nay là Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy. Ảnh: Đình Phong (chụp ngày 4/5).

Đến ngày 18/12/2023, UBND TP có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện thành năm 2016- 2026.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh đến nay đã hoàn tất công tác GPMB. Thế nhưng, một số hộ dân vẫn băn khoăn về phương án bồi thường. Theo đó, trong danh sách hộ gia đình trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Tuy có nhiều công trình nhà ở áp quyết định thu hồi năm 2026; đồng thời nhiều công trình bị áp dụng quyết định ban hành năm 2019 khiến người dân cho rằng họ chịu nhiều thiệt thòi.

Theo phương án bồi thường ban hành năm 2026, nhiều hộ dân được áp dụng mức giá hơn 113 triệu đồng/m². Đơn cử, hộ ông H. bị thu hồi hơn 140 m² đất nông nghiệp dịch vụ được bồi thường hơn 15,9 tỷ đồng; Gia đình bà N. bị thu hồi 75,5 m², nhận hơn 8,5 tỷ đồng...

Trong khi đó, một số hộ đã có quyết định thu hồi từ năm 2019 chỉ được áp dụng mức hơn 59 triệu đồng/m², tức thấp gần một nửa. Như trường hợp gia đình bà Phạm Thị Bích Ngọc (đã mất) và ông Đỗ Văn Thuần tại số 127 Tam Trinh bị thu hồi 63,2 m² đất ở, nhận hơn 3,7 tỷ đồng.

Anh Đỗ Đức Thuận (con trai ông Thuần) cho biết: “Ngay trên cùng tuyến đường, nhiều hộ xung quanh nhận mức hơn 113 triệu đồng/m², còn gia đình tôi vẫn áp dụng quyết định 7 năm trước với giá chỉ bằng một nửa. Số tiền bồi thường hiện không đủ để mua nhà trong nội đô, trong khi giá đất mặt đường Tam Trinh đang được rao bán khoảng 350 – 450 triệu đồng/m²".

Gia đình anh Thuận và một số hộ dân trên đường Tam Trinh đoạn qua phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) chỉ được bồi thường với giá 59 triệu đồng/m2 theo quyết định năm 2019, thấp hơn gần một nửa giá đền bù của những hộ có quyết định năm 2026. Ảnh: Đình Phong.

Theo anh Thuận, nếu tiếp tục áp dụng giá năm 2019 sẽ rất thiệt thòi cho gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác. Do đó, gia đình anh Thuận kiến nghị cơ quan chức năng xem xét áp dụng phương án bồi thường theo bảng giá đất năm 2026, thay vì giữ nguyên theo quyết định năm 2019.

Tương tự, gia đình bà N.T.M. ở 171 Tam Trinh bị thu hồi 71,1m2 với giá 59 triệu đồng/m2, nhận gần 4,2 tỷ đồng. "Chúng tôi tuân thủ và ủng hộ chủ trương làm đường, nhưng cần đảm bảo công bằng giữa các hộ dân khi bị thu hồi đất ở thời điểm hiện tại. Nếu thu hồi, bồi thường theo quyết định năm 2019 sẽ thấp quá và rất thiệt thòi", bà M. bày tỏ.

Các hộ dân này cũng kiến nghị cơ quan chức năng công khai, cung cấp bộ hồ sơ pháp lý dự án mở rộng đường Tam Trinh để người dân nắm và tìm hiểu. Cùng với đó, người dân kiến nghị với những căn hộ tái định cư được mua thêm với giá theo phương án bồi thường năm 2019...

Được biết, không chỉ trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, nhiều hộ dân trong diện thu hồi mở rộng đường Tam Trinh cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Chủ đầu tư báo cáo thành phố xin ý kiến

Trao đổi với PV Tiền Phong , lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy xác nhận, trên địa bàn phường gần chục trường hợp ở đường Tam Trinh bị thu hồi theo quyết định ban hành từ năm 2019. Các quyết định này do UBND quận Hoàng Mai (cũ) ban hành và đơn vị chỉ là cơ quan thực hiện.

Đại diện chủ đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh cho biết, đơn vị đã có văn bản báo cáo Thành phố về kiến nghị của người dân liên quan đến mong muốn được phê duyệt lại phương án bồi thường tại thời điểm này. Ảnh: Đình Phong (chụp ngày 4/5).

Lý giải về việc vì sao cùng trên 1 đoạn đường các hộ dân lại có mức bồi thường khác nhau, vị này cho biết đang thực hiện theo đúng quy định. Bởi Luật Đất đai 2024 quy định đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt.

Vị này cũng cho biết, phường cũng đã nhiều lần làm việc, tổng hợp các kiến nghị của người dân và có văn bản báo cáo Thành phố.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai (chủ đầu tư dự án) cũng xác nhận, có khoảng 20 hộ dân trên đường Tam Trinh bị thu hồi theo quyết định ban hành từ năm 2018, 2019. "Phường đã có văn bản báo cáo Thành phố xin ý kiến về kiến nghị của người dân liên quan mong muốn được phê duyệt lại phương án tại thời điểm này", vị này thông tin.