Việt Nam sắp sở hữu cầu dây văng nhịp chính 300m với tĩnh không thông thuyền cao kỷ lục chưa từng có trong lịch sử

Ngọc Lan | 09-05-2026 - 14:41 PM | Bất động sản

Cầu Phước Khánh là cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam. Đây là hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất trên toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Phước Khánh (gói thầu J3-1) sẽ là hạng mục cuối cùng được hoàn thiện trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để hợp long vào cuối tháng 6, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối giao thông khu vực phía Nam.

Sau khi hợp long vào tháng 6, các hạng mục hoàn thiện như lan can, thảm bê tông nhựa và hệ thống chiếu sáng sẽ được triển khai ngay trong tháng 7. Dự kiến, toàn bộ mặt cầu sẽ hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 9.﻿

Cầu Phước Khánh có tổng cộng 48 dây văng, chia đều cho hai nhịp, mỗi bên 24 dây. Hiện đã hoàn thành căng 12/14 dây theo từng giai đoạn. Khối lượng toàn dự án đạt khoảng 95% và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Cầu Phước Khánh có chiều dài hơn 3,1km, mặt cắt ngang gần 22m, nhịp chính dài 300m, tĩnh không thông thuyền lên đến 55m và sẽ kết nối trực tiếp TP.HCM với Đồng Nai.

﻿Đây là cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam, cùng với cầu Bình Khánh là 2 hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất trên toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp khu vực miền Tây với sân bay Long Thành mà không phải đi xuyên qua trung tâm TP.HCM, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô cũng như các cửa ngõ phía Đông và phía Nam thành phố.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài tuyến gần 58km đi qua địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Đây là tuyến cao tốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối liên vùng, mở ra trục giao thông chiến lược giữa miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Đây cũng là một trong những tuyến cao tốc đóng vai trò kết nối, phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Đến nay, toàn dự án đã có khoảng 30km được đưa vào khai thác.

