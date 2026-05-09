Dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được lựa chọn 3 hình thức tái định cư

Theo Trần Hoàng | 09-05-2026 - 11:12 AM | Bất động sản

Liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đề xuất 3 khu tái định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và Thư Lâm, Đông Anh hoặc đền bù bằng tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo tính toán của liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng 7.971ha và dự kiến áp dụng cơ chế tái định cư linh hoạt với 3 lựa chọn.

Thứ nhất là tái định cư ở các khối chung cư cao tầng thuộc dự án thành phần 16 (Khu đa mục tiêu tại phường Long Biên, phường Bồ Đề) và dự án thành phần 17 (Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam).

Thứ hai là tái định cư thấp tầng và cao tầng tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Thứ ba là hỗ trợ, đền bù bằng tiền đối với các hộ dân có nhu cầu.

Dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được lựa chọn 3 hình thức tái định cư- Ảnh 1.

Khu vực dân cư trong và ngoài đê sông Hồng đoạn phường Phú Thượng, phường Tây Hồ

Theo đề xuất, chi phí bồi thường đất sẽ căn cứ theo bảng giá đất do UBND TP Hà Nội ban hành tại thời điểm thu hồi. Giá trị tài sản gắn liền với đất được xác định trên cơ sở kiểm kê thực tế và đơn giá của cơ quan có thẩm quyền.

Chi phí hỗ trợ gồm các khoản hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ thuê nhà tạm cư (nếu có) và các khoản hỗ trợ khác theo chính sách của địa phương và quy định của pháp luật.

Liên danh nhà đầu tư cho biết tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được xác định sau khi hoàn tất kiểm kê thực địa, lập phương án cụ thể và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong hồ sơ gửi UBND TP Hà Nội, liên danh xác định việc giải phóng mặt bằng khu dân cư phường Hồng Hà thuộc vành đai 1 là điểm nhấn, cần thực hiện ngay để hình thành “mặt tiền đô thị mới" cho tuyến đại lộ đi qua khu vực “phòng khách đô thị”. Đây cũng là khu vực dự kiến xây dựng khu đô thị hỗn hợp cao tầng, trung tâm tài chính, văn hóa, du lịch...

Được khởi công vào tháng 12/2025, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô dự kiến hơn 11.400 ha, định hướng tái thiết đô thị, phát triển không gian hai bên bờ sông Hồng, phục vụ nhu cầu du lịch, trải nghiệm, cạnh tranh quốc tế. Phạm vi dự án kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã phường của Hà Nội. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 200.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, một phần được bố trí tái định cư tại chỗ...

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

