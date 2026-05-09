La Pura cất nóc tòa tháp đầu tiên, đánh dấu một năm bứt tốc

Một năm trước, La Pura ra mắt thị trường với tâm huyết kiến tạo một môi trường sống khác biệt tại TP.HCM, nơi con người có thể trở về nhà để thở chậm hơn, nghỉ ngơi đúng cách, tái tạo năng lượng sau mỗi ngày dài và tận hưởng những khoảnh khắc chất lượng bên gia đình.

Tuy nhiên để một "thành phố dưỡng lành" đi từ ý tưởng đến hiện thực với những tầng cao dần hiện hữu là hàng nghìn giờ làm việc của các đơn vị phát triển, xây dựng, giám sát và vận hành. Công trường sáng đèn 24/7 với hàng trăm kỹ sư, công nhân liên tục nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng cho dự án.

Phát biểu tại Lễ cất nóc toà tháp Zenia, ông Nguyễn Khắc Sinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, sau một năm triển khai, việc tòa tháp Zenia chính thức cất nóc hôm nay không chỉ là dấu mốc về tiến độ xây dựng, mà còn thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia dự án: từ Chủ đầu tư, Nhà phát triển, Tổng thầu xây dựng, Tư vấn giám sát, đơn vị Tư vấn chiến lược đến hệ thống đại lý kinh doanh.

Trong vai trò Tổng thầu xây dựng của La Pura, đại diện Central cũng chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu triển khai, Central xác định La Pura không chỉ là một công trình nhà ở đơn thuần, mà là một dự án mang nhiều kỳ vọng về biểu tượng sống tại mặt tiền đại lộ 60m TP.HCM. Vì vậy, chúng tôi đã tập trung chia nhiều mũi thi công đồng thời, tổ chức các ca kíp làm việc liên tục ngày đêm với hàng trăm kỹ sư, công nhân túc trực 24/7 tại công trường để đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn thi công."

Ghi nhận thực tế, các tháp còn lại cũng đang đẩy mạnh tiến độ thi công. Trong đó, tháp Risa 1 thi công sàn tầng 22, Risa 2 lên tầng 26, Lusso Saigon đã thi công lên tầng 5, Lusso d'Arte đã thi công kết cấu tầng 4.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng tiến độ thi công, La Pura còn liên tục tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Đáng chú ý, phân khu dưỡng lành Zenia ghi nhận 98% sản phẩm tìm được chủ nhân; phân khu trẻ em Risa đạt 95% giao dịch thành công; mới đây nhất, 100% sản phẩm Lusso Saigon cũng nhanh chóng được hấp thụ.

"Từ những bản vẽ đầu tiên, La Pura không chỉ kỳ vọng đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, mà còn là sự quyết tâm triển khai một nơi sống chất lượng hơn cho con người đô thị hiện đại. Rồi đây, khi những ô cửa sáng đèn, tiếng trẻ em vang lên trong các khoảng xanh, khi mỗi người trở về nhà với cảm giác được nghỉ ngơi thật sự sau một ngày dài,… đó chính là lúc hành trình của La Pura thật sự được hoàn thiện", đại diện Phát Đạt nhấn mạnh.