Lâm Đồng 'chạy đua' hoàn thành hơn 2.000 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các dự án, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách.

Phối cảnh nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành 2.184 căn hộ nhà ở xã hội tại 6 dự án, gồm: 102 căn tại dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Phú Hội (xã Đức Trọng); 147 căn tại dự án nhà ở xã hội An Sơn phục vụ tái định cư (phường Xuân Hương - Đà Lạt); 432 căn tại khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm I (xã Tuyên Quang); 306 căn tại khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (xã Hàm Kiệm); 570 căn tại khu chung cư nhà ở xã hội Phú Thịnh (phường Phan Thiết) và 627 căn tại dự án chung cư sông Cà Ty (phường Bình Thuận).

Bên cạnh đó, trong năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu khởi công 3 dự án nhà ở xã hội, gồm: Dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (xã Hàm Kiệm); dự án nhà ở xã hội tại xã Đức Trọng thuộc khu trung tâm hành chính quảng trường huyện Đức Trọng cũ; dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Hà Huy Tập (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Phú Hội tập trung nguồn lực để khởi công 2 khối nhà ở xã hội (khối 3A, 3B), đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2026, trước mắt hoàn thành khối 3B với 102 căn hộ. Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách để hoàn thành toàn bộ dự án nhà ở xã hội An Sơn phục vụ tái định cư trong năm 2026.