Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lâm Đồng 'chạy đua' hoàn thành hơn 2.000 căn nhà ở xã hội

Theo Thái Lâm | 09-05-2026 - 07:36 AM | Bất động sản

Với áp lực an cư cho công nhân và người lao động, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành hơn 2.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các dự án, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách.

Phối cảnh nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành 2.184 căn hộ nhà ở xã hội tại 6 dự án, gồm: 102 căn tại dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Phú Hội (xã Đức Trọng); 147 căn tại dự án nhà ở xã hội An Sơn phục vụ tái định cư (phường Xuân Hương - Đà Lạt); 432 căn tại khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm I (xã Tuyên Quang); 306 căn tại khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (xã Hàm Kiệm); 570 căn tại khu chung cư nhà ở xã hội Phú Thịnh (phường Phan Thiết) và 627 căn tại dự án chung cư sông Cà Ty (phường Bình Thuận).

Bên cạnh đó, trong năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu khởi công 3 dự án nhà ở xã hội, gồm: Dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (xã Hàm Kiệm); dự án nhà ở xã hội tại xã Đức Trọng thuộc khu trung tâm hành chính quảng trường huyện Đức Trọng cũ; dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Hà Huy Tập (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Phú Hội tập trung nguồn lực để khởi công 2 khối nhà ở xã hội (khối 3A, 3B), đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2026, trước mắt hoàn thành khối 3B với 102 căn hộ. Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách để hoàn thành toàn bộ dự án nhà ở xã hội An Sơn phục vụ tái định cư trong năm 2026.

Theo Thái Lâm

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi lao động ở nước ngoài, gom tiền mua nhà mặt phố, dù lãi 8 tỷ vẫn không bán: “Tôi có cần tiền đâu mà bán, để cho thuê mỗi năm thu hơn 800 triệu đồng"

Đi lao động ở nước ngoài, gom tiền mua nhà mặt phố, dù lãi 8 tỷ vẫn không bán: “Tôi có cần tiền đâu mà bán, để cho thuê mỗi năm thu hơn 800 triệu đồng" Nổi bật

Cò nhà đất bán giá ảo hết 'đất sống'

Cò nhà đất bán giá ảo hết 'đất sống' Nổi bật

Toàn cảnh khu đất ven hồ Đền Lừ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội

Toàn cảnh khu đất ven hồ Đền Lừ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội

06:28 , 09/05/2026
Ngày mai: Sun Group sẽ khởi công dự án hơn 2.000 tỷ tại tỉnh có điểm cực Tây của Tổ quốc

Ngày mai: Sun Group sẽ khởi công dự án hơn 2.000 tỷ tại tỉnh có điểm cực Tây của Tổ quốc

06:24 , 09/05/2026
Lo nhà đầu tư dự án BT bị thiệt do giá đất tăng, HoREA có đề xuất mới

Lo nhà đầu tư dự án BT bị thiệt do giá đất tăng, HoREA có đề xuất mới

06:23 , 09/05/2026
Chủ doanh nghiệp mất gần 1 tỷ đồng sau cuộc gọi xưng danh 'cán bộ thuế'

Chủ doanh nghiệp mất gần 1 tỷ đồng sau cuộc gọi xưng danh 'cán bộ thuế'

19:08 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên