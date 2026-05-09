Ngày mai: Sun Group sẽ khởi công dự án hơn 2.000 tỷ tại tỉnh có điểm cực Tây của Tổ quốc

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 10–11/5, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ khởi công 2 dự án trọng điểm. Trong đó, dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ dự kiến được khởi công vào ngày 10/5.

Hiện các điều kiện cần thiết đang được khẩn trương hoàn tất để đảm bảo lễ khởi công diễn ra đúng kế hoạch.

Mới đây, UBND tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 938/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện dự án là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa (thuộc Sun Group), với tổng vốn đầu tư khoảng 2.076 tỷ đồng.

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: Sun World).

Theo quyết định, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 35,3 ha, nằm trên địa bàn xã Mường Phăng và xã Pu Nhi. Trong đó, khu ga đi cáp treo rộng 15,5 ha, khu ga đến rộng 5,9 ha, hành lang tuyến cáp rộng 9,7 ha và diện tích đất giao thông khoảng 4,2 ha.

Sau khi hoàn thiện, nhà đầu tư sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý khoảng 6,6 ha đất, tương đương 18,67% tổng diện tích dự án, bao gồm đất giao thông, cây xanh cách ly, cây xanh công cộng và mặt nước. Phần diện tích còn lại sẽ được xây dựng các phân khu chức năng phục vụ khai thác, kinh doanh với công suất khoảng 15.000 lượt khách/ngày.

Dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa lý và giá trị lịch sử đặc thù của khu vực. Đồng thời, hình thành sản phẩm du lịch đặc sắc, có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, dự án hướng tới bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ thông qua các không gian trưng bày, trải nghiệm lịch sử và giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử tới du khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó, dự án sẽ tăng cường kết nối các điểm di tích trong khu vực, nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm của du khách, đặc biệt tại những khu vực địa hình phức tạp thông qua hệ thống cáp treo và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tổ hợp sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, góp phần đưa Điện Biên Phủ trở thành điểm đến du lịch văn hóa – lịch sử tiêu biểu của khu vực, từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo kế hoạch, thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến kéo dài 5 năm. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dự án. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình thi công nhằm đảm bảo chất lượng công trình và sự đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh.