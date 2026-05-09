Vừa khởi công siêu dự án 20.000 tỷ lớn nhất Tây Nguyên, FLC lại báo tin vui từ dự án ở Hà Nội
Dự án Hausman Premium Residences của Tập đoàn FLC đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới mục tiêu bàn giao vào tháng 6/2026.
Theo thông tin từ FLC, đến tháng 5/2026, dự án Hausman Premium Residences (Hà Nội) đang được thi công vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch ban đầu và bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới mục tiêu bàn giao vào tháng 6/2026.
Chủ đầu tư cho biết, tổng tiến độ toàn dự án hiện đạt khoảng 95%. Nhiều hạng mục trọng điểm như trát mặt ngoài, kiến trúc, lắp đặt hệ thống cơ điện, cửa kính và ốp lát căn hộ đang được triển khai đồng loạt nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao theo kế hoạch.
Trước đó, vào ngày 22/4/2026, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp kiểm tra tiến độ và chất lượng dự án Hausman Premium Residences dưới sự chủ trì của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC.
Tại buổi thị sát, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh yêu cầu dự án phải được bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đúng các cam kết đã đưa ra.
Được biết, Hausman Premium Residences là dự án thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (Hà Nội), đã chính thức cất nóc vào giữa tháng 11/2025.
Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Quang Đạo, gần trục giao thông huyết mạch 70 kéo dài, Hausman Premium Residences cao 12 tầng, cung cấp tổng cộng 410 căn hộ, với diện tích đa dạng từ 56,1 – 117 m².
Ngoài dự án tại Hà Nội, FLC cũng đang đẩy mạnh tiến độ thi công tại nhiều địa phương như GreenLife Apartment (Quảng Ninh) hay FLC Quảng Trị Beach & Golf Resort (Quảng Trị). Đáng chú ý, tập đoàn này mới đây tiếp tục mở rộng dấu ấn tại Tây Nguyên với dự án quy mô lớn tại Gia Lai.
Cụ thể, vào đầu tháng 4 vừa qua, tại Khu phức hợp Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Tập đoàn FLC chính thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort – dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.
Được biết, Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ trung tâm Pleiku, kết nối thuận tiện với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính thương mại của tỉnh.
Dự án được quy hoạch với nhiều hạng mục như khu đô thị, nhà ở, sân golf, công viên, khu thể thao, thương mại và trường học. Trong đó, sân golf 36 hố, diện tích hơn 171 ha, là hạng mục điểm nhấn của quần thể.
Thời gian gần đây, doanh nghiệp này cũng liên tục tăng tốc hoạt động kinh doanh khi thường xuyên đăng tải thông tin tuyển dụng tại các dự án trọng điểm trên cả nước.
Đáng chú ý, vào tháng 3, FLC Group cho biết đang mở rộng quy mô kinh doanh và tuyển dụng khoảng 800 chuyên viên kinh doanh bất động sản để đồng hành cùng các dự án trên toàn quốc, gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Trị, Lào Cai (Sa Pa) và nhiều tỉnh, thành khác.
