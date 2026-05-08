Tập đoàn Hòa Phát sắp khởi công dự án hơn 3.000 tỷ tại thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Theo kế hoạch, TP Hải Phòng sẽ tổ chức khởi công 4 khu công nghiệp gồm Nam Tràng Cát, Thủy Nguyên (giai đoạn 1), Hoàng Diệu và Bình Giang nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2026 (chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 7–13/5).

Trong số này, đáng chú ý là KCN Hoàng Diệu – dự án do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Hoàng Diệu, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát, làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong vòng 30 tháng. KCN Hoàng Diệu sở hữu quy mô hơn 245 ha, được triển khai tại các xã Hoàng Diệu, Gia Phúc, Hồng Hưng và thị trấn Gia Lộc (tỉnh Hải Dương cũ), nay thuộc xã Gia Phúc, TP Hải Phòng.

KCN Hoàng Diệu có vị trí tương đối thuận lợi, dự án nằm tiếp giáp cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đồng thời gần các tuyến quốc lộ huyết mạch như 5A, 37 và 38. Từ đây, có thể dễ dàng lưu chuyển tới Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, cũng như kết nối nhanh với cảng biển Hải Phòng, sân bay Cát Bi và sân bay quốc tế Nội Bài.

Phối cảnh KCN Hoàng Diệu (nguồn ảnh: Tập đoàn Hòa Phát).

Hạ tầng giao thông thuận lợi được kỳ vọng giúp KCN Hoàng Diệu tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng.

Cùng với đó, chủ đầu tư và chính quyền địa phương cam kết triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà sản xuất, xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao.

Mục tiêu của dự án là xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm cho thuê đất, nhà xưởng, kho bãi và văn phòng, đồng thời ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, dự án sản xuất công nghệ cao.

KCN Hoàng Diệu cũng là một trong những dự án mới nhất của Hòa Phát trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp. Tính đến tháng 12/2025, tổng quỹ đất khu công nghiệp của tập đoàn đạt hơn 2.680 ha, phân bổ tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, TP Hải Phòng và Đắk Lắk.

Các KCN hiện hữu của Hòa Phát như Phố Nối A, Yên Mỹ II (Hưng Yên) và Hòa Mạc (Ninh Bình) đều sở hữu vị trí thuận lợi, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Việc đồng loạt khởi công các khu công nghiệp trong dịp này không chỉ thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, mà còn góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI, qua đó tạo động lực quan trọng để Hải Phòng thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.