MIK Group được vinh danh 3 giải thưởng bất động sản quốc tế danh giá 2026

Đại diện cho hai dòng sản phẩm chiến lược M Series và I Series, The Matrix One Premium được vinh danh ở hạng mục "Dự án phát triển phức hợp tốt nhất Việt Nam", trong khi The Continental - Imperia Signature Cổ Loa ghi dấu ấn với cú đúp giải thưởng 5 sao cho các hạng mục "Dự án căn hộ tốt nhất Việt Nam" và "Dự án nhà ở cao tầng có kiến trúc tốt nhất Việt Nam". Đây đều là cấp độ đánh giá cao nhất trong hệ thống IPA, chỉ dành cho những dự án đạt chuẩn mực vượt trội về quy hoạch, thiết kế, chất lượng phát triển và tính biểu tượng trên thị trường.

Thành tích này không chỉ đánh dấu mùa giải "bội thu", mà còn khẳng định uy tín và năng lực phát triển dự án theo chuẩn quốc tế của MIK Group. Ở góc độ chuyên môn, IPA đặt trọng tâm vào tính tổng thể của dự án, từ quy hoạch, kiến trúc, công năng đến trải nghiệm sống và tính bền vững. Việc đồng thời được vinh danh ở nhiều hạng mục cho thấy các dự án của MIK Group không chỉ đạt kết quả cao ở từng tiêu chí mà còn giữ được sự cân bằng trong tổng thể, qua đó phản ánh chiến lược phát triển nhất quán cũng như chất lượng triển khai của doanh nghiệp.

Với The Continental - Imperia Signature Cổ Loa, thuộc dòng I Series, dự án thể hiện rõ cách tiếp cận kiến trúc giao thoa giữa cảm hứng văn hóa truyền thống và thiết kế hiện đại, tạo nên không gian sống giàu bản sắc, đạt chuẩn quốc tế. Bộ đôi tòa tháp có hình khối tinh gọn, tối ưu tầm nhìn và ánh sáng, đồng thời đảm bảo sự thông thoáng, riêng tư. Các căn hộ được phát triển theo mô hình chuẩn quốc tế, tích hợp hệ tiện ích đa tầng và dịch vụ cá nhân hóa. Không gian sống được tổ chức theo lớp, giúp nâng cao trải nghiệm, tối ưu sự kết nối giữa cộng đồng cư dân. Đây cũng là cơ sở để dự án được đánh giá cao ở cả hạng mục căn hộ và kiến trúc, với sự gắn kết chặt chẽ giữa thẩm mỹ, công năng và chất lượng sống.

Trong khi đó, The Matrix One Premium thuộc dòng M Series, được phát triển theo định hướng tổ hợp đa tiện ích, tích hợp các nhu cầu sống, làm việc, thương mại, giải trí. Dự án có sự tham gia của các đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế, đảm bảo tính chuẩn mực, đồng bộ xuyên suốt ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế đến thi công. Triết lý thiết kế đề cao sự tinh giản, hiệu quả và bền vững, kết hợp cùng hệ tiện ích, dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần định hình phong cách sống Timeluxe Living mà MIK Group theo đuổi.

The Matrix One Premium được phát triển theo định hướng tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A phía Tây Hà Nội

Điểm chung của hai dự án, dù thuộc hai dòng sản phẩm khác nhau là cách tiếp cận nhất quán: lấy chất lượng làm trung tâm. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc, cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ tăng trưởng quy mô sang phát triển theo chiều sâu. Mỗi dự án không chỉ được đầu tư chỉn chu về thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng, mà còn chứng minh được giá trị sử dụng thực tế và khả năng vận hành dài hạn.

Chia sẻ về thành tựu này, đại diện MIK Group cho biết, các giải thưởng tại IPA 2026 không chỉ ghi nhận kết quả của từng dự án, mà còn phản ánh hiệu quả của một chiến lược phát triển xuyên suốt. "Chúng tôi không xem quy mô là thước đo duy nhất. Điều MIK Group theo đuổi là hiệu quả và chất lượng trong từng sản phẩm, từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành. Ba giải thưởng lần này là sự ghi nhận cho cách tiếp cận nhất quán đó, khi mỗi dự án phải đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mang lại giá trị sử dụng bền vững trong dài hạn", đại diện MIK Group nhấn mạnh.

Được biết, giải thưởng IPA ra đời từ đầu những năm 1990 với hệ thống đánh giá đa tầng do hội đồng hơn 100 chuyên gia quốc tế độc lập thực hiện tại London. Các tiêu chí xét duyệt trải rộng từ quy hoạch, kiến trúc, chất lượng xây dựng đến phát triển bền vững và chiến lược vận hành, khiến mỗi giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu mà còn được xem như thước đo năng lực ở quy mô toàn cầu.

Việc MIK Group đồng thời được vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng tại IPA 2026 cho thấy năng lực phát triển dự án theo chuẩn quốc tế của MIK Group đã được các tổ chức uy tín toàn cầu ghi nhận. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho khả năng kiến tạo các sản phẩm bền vững, giàu sức cạnh tranh. Kết quả này không chỉ là dấu mốc, mà còn khẳng định cam kết theo đuổi chuẩn mực phát triển cao hơn của MIK Group, qua đó góp phần nâng tầm bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.