Một hộ dân được đền bù 6 tỷ đồng tiền đất tại dự án 34 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

UBND xã Dân Hòa (TP Hà Nội) cho biết, mới đây, tại Nhà Văn hóa thôn Tri Lễ 2 đã tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị thể thao Olympic cho 104 hộ gia đình, cá nhân. Tổng số tiền lần này là hơn 227 tỷ đồng.

Mức chi trả giữa các hộ có sự chênh lệch phù hợp với diện tích và loại đất bị thu hồi. Trong đó, hộ gia đình được nhận nhiều nhất lên đến trên 6 tỷ đồng.

Phần lớn người dân bày tỏ sự đồng thuận cao với phương án bồi thường, hỗ trợ, khẳng định mức chi trả cơ bản đã phù hợp với quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Trước đó, đã có 111 hộ gia đình tại xã Dân Hòa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí khoảng 272 tỷ đồng. Trên địa bàn có khoảng 9.600 hộ có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công vào ngày 19/12/2025 với diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Đây là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã. Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.