Việt Nam có một tuyến đường rộng kỷ lục 14 làn xe, kết nối 2 cao tốc trị giá 2,4 tỷ USD

Dự án đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ USD) với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD) có tổng chiều dài 47,7 km, đi qua địa phận hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam (cũ).

Trong đó, riêng đoạn qua Hưng Yên dài khoảng 24 km, điểm đầu tại nút giao Yên Mỹ và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 39, kết nối với dự án cầu Hưng Hà.

Tháng 7/2024, tuyến đường bộ nối hai tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh Hưng Yên đã chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác. Theo đó, đoạn qua địa bàn tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, triển khai theo hai giai đoạn với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên cũng đầu tư mở rộng hệ thống đường bên với tổng vốn khoảng 1.400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Sau khi hoàn thiện, toàn tuyến hình thành trục giao thông hiện đại với mặt cắt rộng tới 14 làn xe, gồm 6 làn ở giữa và 8 làn thuộc hệ thống đường hai bên.

Dự án có vai trò nâng cao năng lực khai thác của hai tuyến cao tốc trọng điểm phía Bắc, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô Hà Nội. Ngoài ra, tuyến đường cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kết nối, di chuyển tới các địa phương: Thái Bình (cũ), Hà Nam (cũ), Nam Định (cũ) và Ninh Bình.

Không chỉ giữ vai trò kết nối liên vùng, tuyến đường còn được xem là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, khu vực đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội cũng như các địa phương lân cận.

Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường giúp rút ngắn khoảng 30 phút di chuyển giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng so với lộ trình qua cầu Yên Lệnh và Quốc lộ 39. Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ tiếp tục được nâng cấp thành đường cao tốc sau năm 2030.

Hiện nay, dọc hai bên tuyến đường đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên đang hình thành hàng loạt khu, cụm công nghiệp như Khu công nghiệp số 5, Khu công nghiệp sạch Hưng Yên, Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân, Cụm công nghiệp Kim Động…