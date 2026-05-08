Hàng nghìn căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu sắp mở bán

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 4457, thông báo 2.216 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại dự án xây dựng Nhà ở xã hội - giai đoạn 1 ở phường Hải An (Happy Home Tràng Cát), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh. Dự án do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ được Sở Xây dựng thẩm định, trong đợt này có tổng cộng 2.216 căn hộ đủ điều kiện mở bán và cho thuê mua. Các căn hộ thuộc các khối chung cư nhà ở xã hội tại lô NXH1 và NXH4, có diện tích đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Nhà mẫu Happy Home Tràng Cát.

Trước đó vào tháng 11/2025, Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết đã tiếp nhận Văn bản số 478 của Công ty Cổ phần Vinhomes về việc đề nghị công khai giá bán tạm tính các căn hộ chung cư thuộc dự án Happy Home Tràng Cát.

Theo công bố, giá bán trung bình tại dự án khoảng 22,68 triệu đồng/m² thông thủy (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Các căn hộ có diện tích thông thủy dao động từ 28,8 - 70 m².

Tính theo mức giá trên, căn hộ diện tích 28,8 m² có giá khoảng 653 triệu đồng/căn, trong khi căn hộ 70 m² có giá khoảng 1,58 tỷ đồng/căn - đây là mức giá trung bình, có thể thay đổi tùy theo vị trí căn hộ và từng tòa nhà.

Sở Xây dựng cho biết, đến nay dự án đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết, gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giấy phép xây dựng, hồ sơ đánh giá tác động môi trường, biên bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật…

Việc 2.216 căn hộ đủ điều kiện mở bán và cho thuê mua được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển quỹ nhà ở xã hội tại Hải Phòng. Dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhà ở với mức chi phí phù hợp.

Phối cảnh dự án Happy Home Tràng Cát.

Được biết, Happy Home Tràng Cát tọa lạc tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Dự án được khởi công vào đầu năm 2024, có tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng.

Happy Home Tràng Cát có quy mô hơn 28 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 - 9 tầng, với 3.804 căn hộ - đây được xem là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất thành phố Hải Phòng.

Ngoài các căn hộ, tại dự án được quy hoạch với hệ thống hạ tầng tiện ích ngoài trời gồm công viên, vườn hoa, quảng trường, khu thể thao… Tổng cộng có khoảng 59 hạng mục.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh dự án có sự hiện diện của ba trường học liên cấp, trạm y tế phường và hai tòa nhà văn phòng, góp phần đáp ứng các nhu cầu cơ bản về giáo dục, y tế và việc làm.

Theo UBND TP Hải Phòng, Happy Home Tràng Cát là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được Vinhomes triển khai trên địa bàn thành phố. Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư hàng loạt công trình thuộc hệ sinh thái, góp phần thay đổi diện mạo thành phố như khu đô thị Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống trường Vinschool và trung tâm thương mại Vincom Plaza…

Đáng chú ý, ngay cạnh dự án Happy Home Tràng Cát, chỉ trong vài ngày tới, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes dự kiến sẽ khởi công dự án Khu công nghiệp Nam Tràng Cát nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2026.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.252 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 337,9 tỷ đồng.

Theo định hướng phát triển, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, cùng các ngành điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị điện, công nghiệp nhẹ và công nghệ cao… Qua đó, góp phần hình thành các sản phẩm công nghiệp có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao trên thị trường.