The Vista Van La nhận giải “Kiến trúc đa chức năng tốt nhất” tại Asia Pacific Property Awards

Lễ trao giải vừa chính thức diễn ra trong hai ngày 6-7/5/2026 tại Bangkok, Thái Lan.

Là một phần của hệ thống danh giá toàn cầu International Property Awards, APPA được đánh giá là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất khu vực, nhằm công nhận các thành tựu nổi bật về thiết kế, sáng tạo và bền vững trong ngành bất động sản. Việc được xướng tên tại đây là bảo chứng vững chắc dành cho những dự án xuất sắc vượt qua các tiêu chí kiểm định khắt khe của hội đồng giám khảo quốc tế về quy hoạch đồng bộ, công năng sử dụng và khả năng kiến tạo giá trị cho cộng đồng.

Theo đại diện đơn vị phát triển, kết quả này phản ánh định hướng theo đuổi mô hình đô thị tích hợp theo tiêu chí xanh – thông minh mà doanh nghiệp đã kiên định trong nhiều năm qua. Việc nhận giải thưởng quốc tế ngay khi vừa ra mắt không chỉ giúp chủ đầu tư SJ Group ghi dấu ấn trên bản đồ các nhà phát triển bất động sản khu vực, mà còn bảo chứng cho tiềm năng của The Vista Van La trong dài hạn.

Đặc biệt, dự án còn xuất sắc trở thành đại diện được đề cử (Nominee) cho hạng mục Kiến trúc đa chức năng toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Mixed Use Architecture Asia Pacific).

Lợi thế "cận ga" giải bài toán kết nối nội đô

The Vista Van La tọa lạc tại trung tâm Hà Đông, cách ga metro Văn Khê (thuộc tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông) chỉ 2 phút đi bộ. Cự ly lý tưởng này giúp dự án ứng dụng nguyên lý phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng (TOD). Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 8 phút để đến Ngã Tư Sở và 20 phút để chạm lõi trung tâm Ba Đình, giảm tối đa sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

The Vista Van La sở hữu lợi thế kết nối khi chỉ cách ga metro Văn Khê khoảng 150 m, kết nối trung tâm Ba Đình trong 20 phút

Ngoài tuyến đường sắt đô thị hiện hữu, dự án còn kết nối trực tiếp với các trục huyết mạch như Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi hướng về Ngã Tư Sở và kế cận hệ thống xe buýt nội đô đa dạng, tạo nên mạng lưới liên kết vùng linh hoạt.

Sự hiện diện của một dự án quy mô, đạt chuẩn quốc tế tại lõi Hà Đông cũng là lời giải cho cơn khát nguồn cung căn hộ tại khu vực này. Thực tế, Hà Đông đang sở hữu hạ tầng xã hội hoàn chỉnh với các bệnh viện đầu ngành và cụm đại học lớn, nhưng quỹ đất phát triển nhà ở thương mại quanh các ga metro hiện còn rất hạn chế.

Mô hình "Oasis Living" và hệ tiện ích phục vụ ở thực

The Vista Van La được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng bao gồm căn hộ cao tầng, nhà ở thấp tầng và shophouse thương mại, nhằm hình thành một cộng đồng cư dân hoàn chỉnh.

Bên cạnh lợi thế kết nối, dự án được định hướng theo triết lý sống "Oasis Living" với hệ cảnh quan xanh đa tầng. Chủ đầu tư dành khoảng 7.000 m² cho cây xanh và tiện ích nội khu, nổi bật là tuyến dạo bộ Ecopath dài gần 1.000 m. Các không gian sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, vui chơi trẻ em và dịch vụ thương mại được bố trí theo cấu trúc liên hoàn nhằm phục vụ trọn vẹn nhu cầu ở thực của cư dân.

Lõi công viên trung tâm được thiết kế như một ốc đảo mang đến không gian sống cân bằng, xanh mát ngay giữa lòng Hà Đông

Song song đó, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu như Aeon Mall Hà Đông, MM Mega Market, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cùng các công viên lớn (Công viên Hà Đông quy hoạch 95-100ha, Hồ Văn Quán, Công viên Thiên Văn Học) chỉ trong vòng 5-15 phút di chuyển.

Đại diện SJ Group cho biết, dự án được hoạch định như một không gian sống có khả năng gia tăng giá trị bền vững trong 10-20 năm tới, thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Sự kiện ra mắt dự án The Vista Van La quy tụ các đối tác tài chính và đơn vị phân phối hàng đầu, bảo chứng cho sức hút của dự án tại khu vực Tây Nam Hà Nội

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Hà Đông ngày càng hạn chế, đặc biệt tại các vị trí nằm trong bán kính đi bộ tới ga metro, những dự án hội tụ đủ các yếu tố như quy hoạch bài bản, kết nối giao thông linh hoạt và mô hình phát triển đa chức năng tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.