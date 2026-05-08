Diện mạo tuyến đường nối Tam Trinh - Giải Phóng sau khi bàn giao mặt bằng
Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, tuyến đường nối Tam Trinh với Giải Phóng đang dần lộ diện với không gian thông thoáng và hạ tầng từng bước hình thành. Công trình được kỳ vọng mở thêm hướng kết nối cho khu vực phía Nam Hà Nội, giảm áp lực giao thông và giúp người dân thuận tiện hơn trong di chuyển.
Diện mạo mới đoạn đường nối Tam Trinh - Giải Phóng sau khi dọn sạch mặt bằng.
Dự án đường nối Tam Trinh - Giải Phóng được triển khai từ năm 2023 theo quyết định giao nhiệm vụ của UBND TP Hà Nội. Ban đầu, dự án do UBND quận Hoàng Mai (cũ) phụ trách, hiện đã được chuyển giao cho UBND phường Hoàng Mai tổ chức thực hiện.
Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 472 m, mặt cắt ngang 30 m. Trong đó, lòng đường rộng 15 m với 4 làn xe, hai bên bố trí vỉa hè rộng 7,5 m nhằm đáp ứng nhu cầu đi bộ và hạ tầng phụ trợ. Tuyến bắt đầu từ khu đô thị Đồng Tàu, kết nối khu vực ngách 1141/94/46 Giải Phóng và thông ra ngõ 1277 Giải Phóng.
Đến cuối tháng 3, địa phương đã hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch để phục vụ triển khai dự án. Nhiều khu vực từng là nhà dân, công trình tạm nay đã được tháo dỡ, tạo mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công.
Dù chỉ cách đường Giải Phóng vài trăm mét, nhiều năm qua người dân khu đô thị Đồng Tàu vẫn phải di chuyển vòng qua các tuyến như Pháp Vân - Giải Phóng hoặc len lỏi trong các ngõ nhỏ chật hẹp để ra trục chính. Vì vậy, việc mở tuyến đường mới được người dân địa phương kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn
Người dân sinh sống tại khu đô thị Đồng Tàu chia sẻ, việc mở tuyến đường mới là cần thiết: “Chúng tôi rất mong con đường sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện hơn, không phải vòng vèo như trước”.
Bên cạnh kỳ vọng về hạ tầng mới, người dân cũng phản ánh tình trạng đổ trộm rác và phế thải tại một số khu vực ven dự án, khiến nhiều ngõ nhỏ nhếch nhác, ảnh hưởng môi trường sống.
Người dân cũng kiến nghị cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hệ thống chiếu sáng, thoát nước và tổ chức giao thông, nhằm phát huy hiệu quả của dự án ngay sau khi đưa vào sử dụng.
Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm hoàn thiện đồng bộ hệ thống chiếu sáng, thoát nước và tổ chức giao thông để tuyến đường phát huy hiệu quả ngay sau khi đưa vào sử dụng. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội và tăng khả năng kết nối với trục Tam Trinh đang mở rộng.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
