Vùng đất tiềm năng
Sun Group lên núi dựng kỳ quan, Vingroup lấp biển làm siêu đô thị

Huy Nguyễn | 08-05-2026 - 07:33 AM | Bất động sản

Khi lõi đô thị đang dần cạn quỹ đất, dự án của Sun Group và Vingroup đang kiến tạo những thủ phủ mới tại vùng núi và ven biển. Chiến lược hạ tầng đột phá này đang trực tiếp thay đổi cán cân phát triển kinh tế vùng Việt Nam.

Khi quỹ đất trung tâm ngày càng cạn kiệt, các "ông lớn" địa ốc đã bắt đầu cuộc dịch chuyển lịch sử. Thay vì chen chân ở những khu vực đã bão hòa, các dự án của Sun Group và Vingroup tìm đến vùng núi, ven biển và vành đai đô thị để mở không gian phát triển mới.

Nổi bật là hai cái tên Sun Group và Vingroup với hai hướng đi rõ rệt. Một bên “đánh thức” vùng núi bằng các kỳ quan du lịch, bên còn lại phát triển siêu đô thị tích hợp tại vùng ven với tốc độ triển khai vượt trội. Ảnh: Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - tại Sun World Ba Den Mountain.

Những dự án của Sun Group và Vingroup không chỉ đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch – bất động sản quốc tế, mà còn tái định hình kinh tế địa phương thông qua tạo hạ tầng, giải quyết việc làm, thu hút vốn và tăng thu ngân sách.

Điển hình là quần thể Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng, nơi Sun Group biến đỉnh núi Chúa hoang sơ thành điểm đến tầm cỡ quốc tế. Tháng 5/2025, dự án được điều chỉnh tổng vốn lên khoảng 52.000 tỷ đồng (~2 tỷ USD). Con số này tương đương khoảng 40% tổng vốn đầu tư giai đoạn một của Siêu sân bay quốc tế Long Thành, biến đây thành dự án du lịch đơn lẻ có quy mô đầu tư lớn hàng đầu khu vực.

Điểm nhấn nổi bật nhất của quần thể là Cầu Vàng – trung tâm hút khách, kết nối Làng Pháp, khu nhà Ga và Fantasy Park. Đây là cây cầu được tạp chí Time Out xếp thứ 4 trong 19 cây cầu đẹp nhất thế giới, đồng thời được World Travel Awards vinh danh là “cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới”.

Hơn nữa, dự án còn tạo dòng tiền bền vững từ dịch vụ vé cáp treo, lưu trú, ẩm thực và lễ hội, đồng thời kéo theo hàng nghìn việc làm, thúc đẩy kinh tế dịch vụ địa phương. Hiệu quả khai thác kinh tế của dự án được chứng minh qua số lãi gần 1.500 tỷ đồng của Banacab trong năm 2025, cho thấy du lịch biểu tượng có thể trở thành “mỏ vàng” nếu đủ quy mô và đầu tư liên tục.

Hiện Sun Group tiếp tục nhân bản mô hình "kỳ quan trên cao" với chuỗi dự án Sun World Fansipan Legend (Lào Cai), Sun World Ba Đen Mountain (Tây Ninh), quần thể du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn), tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Kim Bôi – Lạc Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Quần thể Sun World Fansipan Legend.

Trong khi đó, với tiềm lực tài chính và tốc độ triển khai vượt trội, Vingroup ghi dấu ấn với mô hình “siêu đô thị tích hợp”, phát triển các vùng ven đô, ven biển thành hệ sinh thái “all-in-one”. Ảnh: Quần thể Grand World Phú Quốc.

Tiêu biểu là KĐT lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (2.870 ha, gấp 6 lần hồ Tây, khoảng 10 tỷ USD). Đây được định vị như một trung tâm du lịch – kinh tế biển mới của TP.HCM trong tương lai. Ảnh: Đại công trường Khu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Dự án không chỉ cung cấp nhà ở mà còn kéo theo loạt hạ tầng lớn như cầu Cần Giờ, đường vượt biển, đường sắt tốc độ cao, qua đó thay đổi diện mạo toàn vùng. Ảnh minh hoạ từ AI.

Tương tự, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) quy mô hơn 6.200 ha - rộng gấp 12 lần hồ Tây (Hà Nội), vốn khoảng 18 tỷ USD, cùng Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) hơn 9.000 ha, vốn khoảng 925.000 tỷ đồng, đang được triển khai như những “thành phố trong thành phố”. Các dự án của Sun Group và Vingroup được kỳ vọng sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới cho kinh tế cả nước. Ảnh: Bên trong đại công trường xây sân vận động Hùng Vương thuộc Khu đô thị thể thao Olympic.

Dòng tiền 'lướt sóng' chung cư rút lui khỏi thị trường

Hàng nghìn căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu sắp mở bán

Thanh tra yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến 2 khu đô thị mới

Doanh nghiệp tham gia dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tăng vốn thần tốc

Giá đất Quảng Ninh lập đỉnh hơn 400 triệu đồng/m²

Quy định đánh đố, nghịch lý 'cải lùi' giữa thời đại số hóa toàn diện

