Tương tự, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) quy mô hơn 6.200 ha - rộng gấp 12 lần hồ Tây (Hà Nội), vốn khoảng 18 tỷ USD, cùng Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) hơn 9.000 ha, vốn khoảng 925.000 tỷ đồng, đang được triển khai như những “thành phố trong thành phố”. Các dự án của Sun Group và Vingroup được kỳ vọng sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới cho kinh tế cả nước. Ảnh: Bên trong đại công trường xây sân vận động Hùng Vương thuộc Khu đô thị thể thao Olympic.