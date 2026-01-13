Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thực hư về bức ảnh cây cầu Bàn Chân - “đối thủ” của cầu Vàng vừa xuất hiện đang khiến cả MXH hoang mang không thôi

13-01-2026 - 09:57 AM | Sống

Cầu Vàng sắp có một "anh em song sinh" khác?

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng quốc tế và đặc biệt là người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đang xôn xao trước hình ảnh một cây cầu kính có thiết kế vô cùng lạ mắt. Thay vì những trụ cầu bằng bê tông cốt thép truyền thống, công trình này được nâng đỡ bởi hai bàn chân khổng lồ mọc lên từ sườn núi và được gọi hài hước là Dirty Feet (Bàn Chân Thối).

Với hình dáng gợi nhớ trực tiếp đến Cầu Vàng nổi tiếng tại Đà Nẵng, hình ảnh này ngay lập tức nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác trên khắp các hội nhóm. Tuy nhiên, đi kèm với sự tò mò là một làn sóng nghi vấn cực lớn về tính xác thực của công trình này.

Thiết kế đang gây xôn xao trên nhiều trang MXH Việt Nam

Hình ảnh được lan truyền cho thấy một cây cầu kính cong dài, nằm giữa một vùng không gian núi rừng xanh mướt. Điểm nhấn gây tranh cãi nhất chính là đôi bàn chân khổng lồ với lớp vỏ ngoài màu đất, xù xì, thậm chí có phần lem luốc nên đã bị cư dân mạng đặt cho biệt danh là cầu Bàn Chân Bẩn. Ngay khi xuất hiện vào tháng 1 năm 2026, nhiều tài khoản khẳng định đây là một dự án du lịch mới của Philippines, thậm chí gọi nó là Cầu Vàng phiên bản bàn chân.

Tuy nhiên, một điều bất thường đã xảy ra: khi các tín đồ du lịch bắt đầu săn tìm địa chỉ chính xác để lên kế hoạch check-in, họ hoàn toàn rơi vào bế tắc. Không có bất kỳ tọa độ địa lý nào được đưa ra, không có tên tỉnh thành hay khu du lịch cụ thể nào tại Philippines chính thức xác nhận sở hữu công trình này trên các phương tiện truyền thông chính thống. Việc thiếu vắng thông tin từ các cơ quan chức năng khiến nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi về sự tồn tại thật sự của nó.

Khi đối chiếu kỹ lưỡng, các chuyên gia và cư dân mạng đã phát hiện ra những điểm tương đồng kinh ngạc giữa bức ảnh này và một công trình có thật tại Benguet, Philippines. Cách đây không lâu, tại Benguet thực sự có một dự án du lịch tư nhân đang xây dựng một cây cầu hình bàn tay. Đây là một công trình có thật. Tuy nhiên, không có thông tin nào về một cây cầu hình bàn chân.

Ở Philippines có cây cầu hình bàn tay

Sự giống nhau về bố cục núi rừng, vị trí hệ giàn giáo và góc chụp giữa bức ảnh được lan truyền trên mạng và ảnh gốc về cây cầu bàn tay này cho thấy một khả năng rất lớn: ảnh cầu Bàn Chân thực chất là sản phẩm của việc chỉnh sửa hình ảnh hoặc do AI tạo ra dựa trên ảnh gốc của cây cầu bàn tay tại Benguet. Ai đó đã biến tấu đôi bàn tay thành đôi bàn chân kỳ quặc để tạo hiệu ứng thu hút sự chú ý và câu view trên các nền tảng số.

Cây cầu Vàng nổi tiếng hút khách ở Đà Nẵng, Việt Nam

Rất có thể, cầu Bàn Chân- thứ mà cư dân mạng đang trầm trồ chỉ là một màn ảo thuật của công nghệ chỉnh sửa ảnh, một công trình thách thức trí tưởng tượng nhưng lại không tồn tại ngoài đời thực.

Thế giới như cây cầu hẹp không có chỗ cho sợ hãi, lối thoát duy nhất là tiến lên và tập trung vào những thứ bạn có thể kiểm soát

Theo Chi Chi

