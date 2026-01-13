Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc cứ hôn bóng là ghi bàn, quỳ lạy cũng viral khắp cõi mạng!

13-01-2026 - 09:55 AM | Sống

Tố chất của một ngôi sao, hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc được nhắc tên khắp MXH.

Rạng sáng 13/1, ĐT U23 Việt Nam đã tạo nên một đêm thi đấu bùng nổ khi xuất sắc đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỉ số tối thiểu 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026. Chiến thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng, hiên ngang tiến vào tứ kết, mà còn mang đến cảm xúc vỡ oà cho người hâm mộ Việt Nam sau 90 phút nghẹt thở. Giữa rất nhiều cái tên thi đấu nổi bật, Nguyễn Đình Bắc chính là ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất trên khắp các nền tảng mạng xã hội – người hùng mang về bàn thắng duy nhất, nhưng đủ để định đoạt số phận trận đấu.

Khoảnh khắc bùng nổ ấy đến ở phút 64. Ngọc Mỹ tung ra đường chuyền đầy tinh tế, đặt Đình Bắc vào tư thế bứt tốc xuống sát đáy biên. Trước mặt là góc sút cực hẹp, xung quanh là sự vây ráp quyết liệt của hàng thủ U23 Ả Rập Xê Út, nhưng tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể. Không chần chừ, Đình Bắc tung cú dứt điểm bằng chân trái đầy quyết đoán, đưa bóng găm thẳng vào lưới đối phương trong sự ngỡ ngàng của thủ môn và cả hàng phòng ngự áo xanh. Một bàn thắng đẹp về cả kỹ thuật lẫn tinh thần, đủ để khiến cầu trường và người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh vỡ oà cảm xúc.

Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc cứ hôn bóng là ghi bàn, quỳ lạy cũng viral khắp cõi mạng!- Ảnh 1.

Đình Bắc cứ hôn bóng là ghi bàn (Ảnh chụp màn hình)

Sau pha lập công, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Đình Bắc. Những khoảnh khắc ăn mừng của anh nhanh chóng trở thành "hiện tượng" trên MXH. Từ hành động hôn trái bóng ngay khi được tung vào sân ở đầu hiệp 2, những bước chạy "xé gió" đầy uy lực hướng thẳng về khung thành đối phương, cho đến động tác chào cờ đầy tự hào khi ghi bàn, hay cái cúi lạy mặt cỏ đầy thành tâm – tất cả đều mang đậm dấu ấn của một cầu thủ trẻ giàu cảm xúc, khát khao cống hiến và đầy cá tính.

Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc cứ hôn bóng là ghi bàn, quỳ lạy cũng viral khắp cõi mạng!- Ảnh 2.

Đình Bắc quỳ gối vái lạy khi ghi bàn cho u23 Việt Nam

Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc cứ hôn bóng là ghi bàn, quỳ lạy cũng viral khắp cõi mạng!- Ảnh 3.

Động tác ăn mừng của Đình Bắc viral khắp cõi mạng

Với tố chất của một ngôi sao hàng đầu lứa U23 Việt Nam, Đình Bắc không chỉ ghi dấu ấn bằng bàn thắng quyết định mà còn chinh phục người hâm mộ bằng thần thái và tinh thần thi đấu máu lửa. Không quá lời khi nói rằng, trong đêm U23 Việt Nam hiên ngang bước vào tứ kết với thành tích hoàn hảo, cái tên Đình Bắc chính là biểu tượng cho niềm tin, sự bùng nổ và hy vọng lớn lao mà người hâm mộ đang gửi gắm vào hành trình tiếp theo của đội tuyển.

Nguyễn Đình Bắc là ai?

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

