Thanh tra yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến 2 khu đô thị mới

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho hay, thực hiện Công văn số 5675 của UBND tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Tài chính rà soát, báo cáo cụ thể giai đoạn từ khi triển khai dự án đến ngày 31/3/2026, đối với các dự án bất động sản, đô thị tại khu vực tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp).

Phối cảnh Khu đô thị mới Tân Thiện.

Đáng chú ý, trong danh mục các dự án cần báo cáo có Khu đô thị mới Tân Thiện và Khu đô thị mới Phước Hội. Cụ thể, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ thông tin nhà đầu tư thực hiện 2 dự án này, do trên hệ thống 751 (hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia-PV) ghi nhận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng công viên cây xanh Hà Nội.

Tuy nhiên, kết quả rà soát của Tổ công tác số 2 thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng lại thể hiện nhà đầu tư lần lượt là Công ty TNHH MTV GPC Tân Thiện và Công ty TNHH MTV GPC Phước Hội.

Ngoài việc xác định pháp nhân, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, điều chỉnh dự án (nếu có), ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, công tác theo dõi tiến độ, xử lý vướng mắc; cũng như các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Tài chính gửi báo cáo theo từng dự án, kèm danh mục hồ sơ đóng dấu xác nhận và bản scan trước ngày 7/5 để phục vụ công tác tổng hợp, thanh tra theo kế hoạch.