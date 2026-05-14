Theo báo cáo tiến độ mới nhất tháng 4/2026, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan lập tiến độ “đường găng”, dồn toàn bộ nguồn lực cho đoạn tuyến ưu tiên dài 7,7km bắt đầu từ nút giao Quốc lộ 51, đi xuyên qua Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp trước khi kết nối vào mạng lưới hạ tầng phụ cận sân bay Long Thành.

Đây được xem là đoạn tuyến giữ vai trò “cửa ngõ” logistics quan trọng nhất trong giai đoạn đầu vận hành sân bay bởi toàn bộ luồng vận tải hàng hóa từ các khu công nghiệp lớn phía Đông Đồng Nai sẽ đi trực tiếp qua tuyến này thay vì phụ thuộc vào Quốc lộ 1A hay Quốc lộ 20 vốn đã thường xuyên quá tải.

Điểm nhấn hạ tầng đáng chú ý nhất của dự án là cầu vượt tại Km54+000 băng qua Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo thiết kế, công trình gồm một đơn nguyên cầu rộng 15m với 5 nhịp dầm SuperT hiện đại, tổng chiều dài hơn 208m.

Đồng Nai đặt mục tiêu phải hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn bộ đoạn 7,7km trước tháng 6/2027 nhằm giải phóng năng lực vận tải khi sân bay Long Thành bước vào khai thác thương mại.

Không chỉ là một tuyến giao thông kết nối đơn thuần, ĐT.770B đang được kỳ vọng trở thành “xương sống” cho mô hình đô thị sân bay tương lai của Đồng Nai.

Dự án có tổng chiều dài hơn 42km, quy hoạch hoàn chỉnh khoảng 53km, đi qua 5 địa phương gồm Định Quán, Thống Nhất, Long Khánh, Cẩm Mỹ và Long Thành.

Với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quỹ đất, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80km/h, lộ giới rộng tới 60m, cho phép phát triển từ 4 đến 8 làn xe.

Khi hoàn thiện, ĐT.770B sẽ tạo ra hành lang logistics xuyên suốt kết nối các vùng nguyên liệu phía Đông Bắc Đồng Nai và các đại công nghiệp như Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn đến sân bay Long Thành hoặc cụm cảng nước sâu Cảng Cái Mép - Thị Vải thông qua Quốc lộ 51.

Giới chuyên gia đánh giá, khi tuyến đường này đi vào hoạt động, thời gian vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến sân bay và cảng biển sẽ được rút ngắn đáng kể, đồng thời giảm áp lực lớn cho các trục giao thông hiện hữu.

Song song với thi công, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cũng đang được đẩy nhanh với tiến độ thuộc nhóm cao nhất trong các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành.

Việc tăng tốc hoàn thiện “mắt xích” 7,7km không chỉ giúp Đồng Nai đón đầu cơ hội từ sân bay Long Thành mà còn mở ra tham vọng hình thành mô hình Aerotropolis - đô thị sân bay hiện đại, nơi giao thông, logistics, công nghiệp và dịch vụ được kết nối thành hệ sinh thái kinh tế quy mô lớn bậc nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai, đến đầu tháng 4/2026, dự án đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất và ban hành thông báo thu hồi đất trên địa bàn 9 xã, phường liên quan.

Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án lên tới 271,6ha với hơn 1.300 thửa đất bị ảnh hưởng. Sự đồng thuận của người dân tại các khu vực như Phước Thái, Long Phước và Tân Hiệp đang giúp địa phương tự tin triển khai thi công đồng loạt ngay trong quý II/2026.