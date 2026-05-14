Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Cửa ngõ” logistics quan trọng bậc nhất quanh sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích

Hân Dao | 14-05-2026 - 06:35 AM | Bất động sản

Chỉ dài 7,7km nhưng đoạn ưu tiên của tuyến ĐT.770B đang được Đồng Nai tăng tốc thi công để kịp kết nối các siêu khu công nghiệp, cảng biển và mạng lưới giao thông trọng điểm với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo nên hành lang logistics chiến lược cho đô thị sân bay lớn nhất phía Nam.

“Cửa ngõ” logistics quan trọng bậc nhất quanh sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích- Ảnh 1.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất tháng 4/2026, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan lập tiến độ “đường găng”, dồn toàn bộ nguồn lực cho đoạn tuyến ưu tiên dài 7,7km bắt đầu từ nút giao Quốc lộ 51, đi xuyên qua Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp trước khi kết nối vào mạng lưới hạ tầng phụ cận sân bay Long Thành.

“Cửa ngõ” logistics quan trọng bậc nhất quanh sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích- Ảnh 2.

Sơ đồ các tuyến đường chính

Đây được xem là đoạn tuyến giữ vai trò “cửa ngõ” logistics quan trọng nhất trong giai đoạn đầu vận hành sân bay bởi toàn bộ luồng vận tải hàng hóa từ các khu công nghiệp lớn phía Đông Đồng Nai sẽ đi trực tiếp qua tuyến này thay vì phụ thuộc vào Quốc lộ 1A hay Quốc lộ 20 vốn đã thường xuyên quá tải.

Điểm nhấn hạ tầng đáng chú ý nhất của dự án là cầu vượt tại Km54+000 băng qua Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo thiết kế, công trình gồm một đơn nguyên cầu rộng 15m với 5 nhịp dầm SuperT hiện đại, tổng chiều dài hơn 208m.

Đồng Nai đặt mục tiêu phải hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn bộ đoạn 7,7km trước tháng 6/2027 nhằm giải phóng năng lực vận tải khi sân bay Long Thành bước vào khai thác thương mại.

Không chỉ là một tuyến giao thông kết nối đơn thuần, ĐT.770B đang được kỳ vọng trở thành “xương sống” cho mô hình đô thị sân bay tương lai của Đồng Nai.

Dự án có tổng chiều dài hơn 42km, quy hoạch hoàn chỉnh khoảng 53km, đi qua 5 địa phương gồm Định Quán, Thống Nhất, Long Khánh, Cẩm Mỹ và Long Thành.

Với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quỹ đất, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80km/h, lộ giới rộng tới 60m, cho phép phát triển từ 4 đến 8 làn xe.

“Cửa ngõ” logistics quan trọng bậc nhất quanh sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích- Ảnh 3.

Khi hoàn thiện, ĐT.770B sẽ tạo ra hành lang logistics xuyên suốt kết nối các vùng nguyên liệu phía Đông Bắc Đồng Nai và các đại công nghiệp như Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn đến sân bay Long Thành hoặc cụm cảng nước sâu Cảng Cái Mép - Thị Vải thông qua Quốc lộ 51.

Giới chuyên gia đánh giá, khi tuyến đường này đi vào hoạt động, thời gian vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến sân bay và cảng biển sẽ được rút ngắn đáng kể, đồng thời giảm áp lực lớn cho các trục giao thông hiện hữu.

Song song với thi công, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cũng đang được đẩy nhanh với tiến độ thuộc nhóm cao nhất trong các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành.

“Cửa ngõ” logistics quan trọng bậc nhất quanh sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích- Ảnh 4.

Việc tăng tốc hoàn thiện “mắt xích” 7,7km không chỉ giúp Đồng Nai đón đầu cơ hội từ sân bay Long Thành mà còn mở ra tham vọng hình thành mô hình Aerotropolis - đô thị sân bay hiện đại, nơi giao thông, logistics, công nghiệp và dịch vụ được kết nối thành hệ sinh thái kinh tế quy mô lớn bậc nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai, đến đầu tháng 4/2026, dự án đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất và ban hành thông báo thu hồi đất trên địa bàn 9 xã, phường liên quan.

Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án lên tới 271,6ha với hơn 1.300 thửa đất bị ảnh hưởng. Sự đồng thuận của người dân tại các khu vực như Phước Thái, Long Phước và Tân Hiệp đang giúp địa phương tự tin triển khai thi công đồng loạt ngay trong quý II/2026.

Hân Dao

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group chuẩn bị khởi công bến du thuyền cao cấp đầu tiên trên sông Hồng tại dự án “nóng” bậc nhất lúc này

Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group chuẩn bị khởi công bến du thuyền cao cấp đầu tiên trên sông Hồng tại dự án “nóng” bậc nhất lúc này Nổi bật

TP.HCM siết xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm: Giai đoạn tới sẽ không còn là cuộc chơi “mua ở đâu cũng tăng”

TP.HCM siết xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm: Giai đoạn tới sẽ không còn là cuộc chơi “mua ở đâu cũng tăng” Nổi bật

Toàn cảnh khu đô thị hơn 23.000 tỷ của Vinhomes, nằm giữa trung tâm công nghiệp và cảng biển tỷ đô

Toàn cảnh khu đô thị hơn 23.000 tỷ của Vinhomes, nằm giữa trung tâm công nghiệp và cảng biển tỷ đô

06:28 , 14/05/2026
Thanh tra ra 'tối hậu thư' cho 19 cơ quan ở Lâm Đồng chậm cung cấp hồ sơ xác minh tài sản

Thanh tra ra 'tối hậu thư' cho 19 cơ quan ở Lâm Đồng chậm cung cấp hồ sơ xác minh tài sản

20:48 , 13/05/2026
Vì sao Luật Đất đai 2024 vừa có hiệu lực đã phải sửa đổi?

Vì sao Luật Đất đai 2024 vừa có hiệu lực đã phải sửa đổi?

20:46 , 13/05/2026
Cận cảnh 4 dự án trọng điểm được Tây Ninh thống nhất để TP.HCM làm chủ quản

Cận cảnh 4 dự án trọng điểm được Tây Ninh thống nhất để TP.HCM làm chủ quản

20:45 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên