Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group sắp khởi công khách sạn khoáng nóng đẳng cấp bậc nhất Việt Nam, chỉ cách trung tâm Hoàn Kiếm 12km

Với những hình ảnh phối cảnh vừa được hé lộ, khách sạn Onsen gây ấn tượng mạnh mẽ bởi quy mô bề thế cùng sự hòa quyện tinh tế giữa kiến trúc hiện đại và tinh hoa nghỉ dưỡng truyền thống Nhật Bản. Tọa lạc trên khuôn viên đất rộng 22.144,7 m² với mật độ xây dựng thấp chỉ 15%, công trình gồm 15 tầng nổi (khối đế 3 tầng, khối tháp 12 tầng) cùng một tầng hầm, mang đến sự hài hòa hoàn hảo giữa công năng và thẩm mỹ.

Khách sạn cung cấp 221 phòng nghỉ, mỗi phòng đều sở hữu logia rộng thoáng, kết hợp sân vườn xanh mát hoặc bồn Jacuzzi riêng, mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên và sự thư thái tuyệt đối. Đặc biệt, từ tầng 7 trở lên, tòa tháp được chia thành ba block độc lập, mỗi block sở hữu hệ thống thang máy và thang bộ riêng biệt, đảm bảo sự yên tĩnh tối đa cho quý khách.

Được xây dựng theo mô hình nghỉ dưỡng Onsen cao cấp, khách sạn được quy hoạch hệ tiện ích đa tầng tích hợp từ lounge, nhà hàng, không gian wellness, Gym - Spa, trà đạo, vui chơi trẻ em đến các khu tắm khoáng và thư giãn riêng tư, với trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn resort Nhật Bản giữa thiên nhiên khoáng nóng.

Điểm nhấn đẳng cấp nhất chính là hệ thống tiện ích Onsen vượt trội, xứng tầm khách sạn Onsen hàng đầu Việt Nam. Nơi đây quy tụ hồ bơi vô cực view panorama, thác tràn cao cấp, khu tắm khoáng nóng ngoài trời rộng lớn được phân chia tinh tế theo từng nhóm, những chòi Onsen riêng tư, vườn Zen thanh tịnh, vườn trà đạo đậm chất Nhật Bản, cầu cảnh quan thơ mộng và đồi xanh mướt mắt. Tất cả hòa quyện vào một bức tranh nghỉ dưỡng Onsen đích thực, mang đến hành trình tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe toàn diện và trải nghiệm tinh thần sâu lắng giữa lòng thiên nhiên.

Không gian nội thất cũng được chau chuốt đến từng chi tiết với sảnh lớn hiện đại, khu lounge sang trọng ấm áp và những góc thư giãn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, kiến tạo nên một tổng thể xa hoa mà vẫn gần gũi, tinh tế mà đầy cảm xúc.

Với sự hợp tác chiến lược giữa Xuân Cầu và Sunshine, khách sạn Onsen không chỉ là nơi lưu trú mà còn là điểm đến nghỉ dưỡng đích thực, nơi du khách có thể tận hưởng trọn vẹn sự giao thoa hoàn hảo giữa tinh hoa Onsen Nhật Bản và nhịp sống hiện đại năng động của Việt Nam.

Dự kiến khởi công trong thời gian gần, khách sạn Onsen đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư và khách hàng cao cấp. Đây chắc chắn sẽ là công trình góp phần nâng tầm vị thế của Alluvia City trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp khu vực và cả nước.