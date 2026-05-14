Việt Nam sắp sở hữu một công trình lớn nhất hành tinh, do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm nên kỳ tích với tốc độ thi công thần tốc

Theo Báo Xây dựng, ngày 13/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở ngành cùng chính quyền địa phương về tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Olympic (nay được đổi tên thành Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội), trong đó hạt nhân là công trình Sân vận động Hùng Vương.

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư, hiện nay, nguồn lực đang được tập trung cho quần thể Sân vận động Hùng Vương tại phân khu B, quy mô khoảng 135.000 chỗ ngồi, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027.

Trên công trường, nhiều hạng mục đã được triển khai đồng thời, bao gồm thi công phần móng, dầm sàn, đổ bê tông cột; phát triển các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, cảnh quan và bãi đỗ xe.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn phát sinh nhiều vướng mắc. Cụ thể, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư còn kéo dài; việc lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật chậm; thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời xuất hiện tình trạng hàng quán tự phát quanh khu vực công trường, ảnh hưởng đến mỹ quan và an ninh trật tự. Bên cạnh đó, một số khu vực vẫn chưa thể bàn giao do liên quan đến nghĩa trang, đất ở, đất nông nghiệp và công trình thủy lợi.

Chỉ sau vài tháng khu đất từng là bãi trống giờ đã biến thành một đại công trường nhộn nhịp với mật độ thi công dày đặc.

Tại buổi làm việc, liên danh nhà đầu tư kiến nghị thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật. Việc thành lập tổ công tác chuyên trách cũng được đề xuất nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo mục tiêu bàn giao mặt bằng trong năm 2026.

Đánh giá tại buổi thực địa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng dù mới triển khai gần 5 tháng nhưng hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã cơ bản hình thành. Với năng lực của nhà đầu tư và sự đồng hành của các cấp chính quyền, mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là hoàn toàn khả thi.

Sân vận động Hùng Vương được định vị là công trình biểu tượng, với sức chứa khoảng 135.000 chỗ – gấp gần 3 lần Sân vận động Mỹ Đình hiện nay và sẽ trở thành sân vận động lớn nhất thế giới nếu hoàn thành đúng quy hoạch.

Nếu hoàn thành đúng quy hoạch, sân Trống Đồng không chỉ vượt qua Rungrado 1st of May Stadium mà còn trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.

Để dễ hình dung, Daily Mail đưa ra so sánh về sức chứa của Sân Trống Đồng gần gấp đôi Old Trafford - sân nhà của Manchester United, hiện có khoảng 74.000 chỗ ngồi.

Tờ này cũng thông tin thêm, kiến trúc sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của nền văn minh Việt cổ, thể hiện tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự bền vững. Mục tiêu của dự án là kết hợp giá trị văn hóa truyền thống với kiến trúc hiện đại, tạo nên một công trình mang tính biểu tượng quốc gia.

Báo chí Anh còn liên hệ tới những công trình biểu tượng như Wembley (Anh), “Tổ Chim” (Trung Quốc) hay Lusail (Qatar) – các sân vận động từng góp phần nâng tầm vị thế quốc gia và cho rằng sân Hùng Vương được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tương tự đối với Việt Nam.

Trong khi đó, beIN SPORTS USA nhận định: Đây không chỉ là một sân bóng đơn thuần, mà còn được định hướng trở thành tổ hợp đa năng phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới cho các sự kiện lớn do FIFA, AFC hay Hội đồng Olympic châu Á tổ chức.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, công trình còn được định hướng là sân vận động thông minh với mái che đóng mở lớn, tích hợp công nghệ AI cho phép thay mặt sân trong 6–10 giờ, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G và kiểm soát an ninh theo thời gian thực.

Khi hoàn thành, sân vận động không chỉ phục vụ các sự kiện thể thao mà còn là tổ hợp đa năng cho các hoạt động văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện tầm cỡ như Olympic hay World Cup, đáp ứng tiêu chuẩn của các tổ chức như FIFA hay IOC.

Đáng chú ý, Sân Hùng Vương gây ấn tượng với thời gian thi công cực ngắn. Trong khi sân Lusail (Qatar) 80.000 chỗ mất 4 năm và sân Narendra Modi Stadium 132.000 chỗ mất 5 năm để hoàn thiện, siêu công trình tại Nam Hà Nội dự kiến bàn giao khoảng 20 tháng nếu hoàn thành vào tháng 7/2027 theo kế hoạch.

Sân vận động Hùng Vương nằm trong Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được khởi công ngày 19/12/2025. Khu đô thị này có quy mô khoảng gần 9.200 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường phía Nam Thủ đô. Dự án được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.

Đến nay, công tác đo đạc, xác định nguồn gốc đất đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích. Một số khu vực đã được phê duyệt phương án bồi thường, trong khi các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hành lang tuyến điện 500kV cũng đang được triển khai song song.

Nhấn mạnh quy mô hơn 9.000 ha và phạm vi triển khai trên 11 địa bàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết dự án sẽ được phát triển đồng bộ với các công trình hạ tầng trọng điểm như mở rộng Quốc lộ 1A, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam Thủ đô theo hướng đô thị hóa hiện đại.

Trong thời gian tới, thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6. Với những địa phương còn khó khăn về nhân lực, thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.