Choáng ngợp siêu dinh thự cho giới tài phiệt của Sunshine Group: Diện tích 2.500m2, trải dài 11km ven sông nằm ngay trục kết nối với Ciputra

Sentosa Cove (Singapore), The Hamptons (New York), Emirates Hills (Dubai) hay khu dinh thự Sheshan (Thượng Hải)… từ lâu đã là những cái tên quen thuộc trên bản đồ BĐS hạng sang của giới tài phiệt toàn cầu.

Điểm chung của những khu dinh thự này là tiện ích khép kín trên quỹ đất rộng hàng ngàn mét vuông, được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, từ núi đồi, sông suối, rừng cây đến mặt biển, nhưng vẫn cách trung tâm thành phố chỉ 20 đến 40 phút di chuyển. Mỗi dinh thự với giá trị có thể lên tới hàng chục triệu USD, là tuyên ngôn về địa vị và phong cách sống của giới siêu giàu.

Sau những thông tin đầu tiên được hé lộ, Noble Rivera - siêu dự án tổng vốn 2 tỷ USD của Sunshine Group đang thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường khi lần đầu tiên mang mô hình này đến Hà Nội: những dinh thự độc bản ven sông dành riêng cho giới tài phiệt, diện tích lên tới hàng ngàn mét vuông, vật liệu hoàn thiện thượng hạng, dịch vụ vận hành 5 sao quốc tế cùng hệ sinh thái cảnh quan trải dài 11km ven sông ngay trên trục Tây Thăng Long.





Hé lộ những hình ảnh đầu tiên về siêu dự án 2 tỷ USD đang chuẩn bị được Sunshine Group khởi công với tổng quy mô gần 400ha (gần 250ha đất xây dựng và khoảng 150ha cảnh quan mặt nước)

Kỷ lục 150ha cảnh quan mặt nước và 11km ven sông

Theo định hướng quy hoạch tổng thể, đại đô thị ven sông này có tổng quy mô gần 400ha, trong đó gần 250ha đất xây dựng và khoảng 150ha dành cho cảnh quan mặt nước, tương đương gần 40% diện tích toàn dự án. Con số này đưa Noble Rivera trở thành đô thị sinh thái có tỷ lệ cảnh quan sông nước dẫn đầu thị trường hiện nay.

Song điều khiến giới địa ốc thực sự chú ý là 11km mặt tiền ven sông – một con số gần như chưa từng có tiền lệ tại các dự án Thủ đô. Trong khi phần lớn các dự án chỉ sở hữu một diện tích nhỏ tiếp giáp mặt nước hay hồ nhân tạo nội khu, thì kỷ lục 150ha cảnh quan mặt nước và 11km ven sông của Noble Rivera có thể xem là “đặc quyền không thể tái tạo”.

Giới quan sát cho rằng, chính cấu trúc này sẽ tạo ra lợi thế rất lớn về vi khí hậu, tầm view, mật độ sinh thái và giá trị tích sản dài hạn – những yếu tố đang ngày càng trở thành “tài sản lõi” của bất động sản siêu sang toàn cầu.

Về vị trí, dự án tọa lạc ngay trên trục đại lộ Tây Thăng Long, thuộc địa phận các xã Hát Môn, Phúc Thọ và Phúc Lộc (Hà Nội). Khi trục đại lộ này thông xe vào 2026, từ Noble Rivera chỉ mất chưa đến 20 phút để kết nối tới Hồ Tây cũng như các toạ độ trung tâm ở phía Tây Hà Nội.

Không chỉ là một khu đô thị sinh thái thông thường, Noble Rivera còn gây chú ý khi lần đầu đưa mô hình dinh thự độc bản ven sông dành riêng cho giới tài phiệt xuất hiện tại Hà Nội.

Theo thông tin công bố, các dinh thự tại đây có diện tích lớn nhất lên tới 2.000-2.500m²/căn, được chế tác theo phong cách châu Âu cổ điển kết hợp tinh thần Á Đông. Với vật liệu thượng hạng, mỗi dinh thự tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục, không gian wellness riêng, nội thất hàng hiệu cùng mô hình “One Villa – One Service” do các thương hiệu 5 sao quốc tế vận hành.

Đi cùng bộ sưu tập dinh thự là hệ tiện ích quy mô lớn với hơn 100 hạng mục nghỉ dưỡng, wellness, thương mại, thể thao và văn hóa tích hợp công nghệ AI. Trong đó nổi bật có quảng trường nhạc nước, clubhouse 5 sao, công viên ven sông, bến du thuyền, trung tâm thương mại, trường học quốc tế và các không gian lễ hội ven sông dành riêng cho cộng đồng cư dân thượng lưu.

Hiện không ít dự án biệt thự phía Tây Hà Nội có diện tích chỉ khoảng 200-300m², nằm giữa mật độ bê tông dày đặc và tầm nhìn hạn chế nhưng giá giao dịch đã tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/m². Trong bối cảnh đó, Noble Rivera có thể mở ra một chuẩn tiếp cận hoàn toàn khác: Với tổng tài chính tương đương, nhưng giới tài phiệt có thể sở hữu những dinh thự ven sông rộng gấp nhiều lần, quy mô lên tới cả ngàn mét vuông, lại nằm giữa hệ sinh thái 150ha cảnh quan mặt nước và 11km ven sông hiếm có, chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa tới 20 phút di chuyển.